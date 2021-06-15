Гордон запустил собственную онлайн-академию

“Ввиду того, что мои подписчики находятся как в постсоветских странах, так и в Европе, Америке и Азии, я решил создать закрытое сообщество без информационного шума, поверхностности и хейта. Я запускаю собственную онлайн-академию, в лекциях и обучающих курсах которой я и мои друзья – выдающиеся бизнесмены, политики, деятели искусств и просто знаменитости – будем щедро делиться с вами опытом и всеми секретами своего успеха, а также создавать качественно новый уровень образования. На платформе моей академии каждый месяц будут выходить новые эксклюзивные лекции по разным темам. Также мы будем проводить ежемесячные прямые эфиры в формате вопрос-ответ”, – рассказал Гордон о новом проекте в своем видеоблоге.

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube

На сайте Академии Дмитрия Гордона публикуют видеоблоги журналиста, аудиоподкасты и статьи на актуальные политические и экономические темы. Также подписчикам доступны обучающие онлайн-курсы по саморазвитию, бизнесу, инвестициям и совместные курсы Гордона с выдающимися политиками, бизнесменами и знаменитостями.

Все материалы, которые предлагает академия, абсолютно эксклюзивные, их нет в открытом доступе, подчеркнул журналист.

Подписчики академии получат возможность задать вопросы напрямую Гордону и получить ответ как на платформе самой академии, так во время прямых эфиров с журналистом.

В академии доступны несколько форматов подписки, сейчас пакеты продаются по сниженной цене: за $14 в месяц можно получить доступ к новым материалам и скидку в размере 5–10% на платные продукты академии (мастер-классы, курсы, марафоны), годовой абонемент стоит $175 или $315. За $315 подписчики получают безлимитный доступ ко всем материалам академии, включая мастер-классы, курсы и марафоны.

Сейчас в “Базе знаний” на сайте академии доступны видеоблоги Гордона на следующие темы: “Что произошло между Россией и Украиной?”, “Как одному идти против всех и побеждать?”, “Как не сойти с ума?”, “Где хранить деньги, стоит ли брать кредиты и как не прогореть?” и другие.

В конце июня стартует четырехнедельный марафон “Как стать по-настоящему успешным, найти свое дело и реализоваться в карьере, профессии и бизнесе”. В курс будет входить 14 видеолекций Гордона. Журналист обещает, что слушатели курса научатся выстраивать полезные связи, побеждать после поражений, правильно подбирать и мотивировать сотрудников, правильно рисковать и менять ход истории, а также “открывать любые закрытые двери”.

“Благодаря этой платформе многие люди смогут побывать на моих интервью и увидеть закулисную жизнь, смогут задать вопросы напрямую тем, кто у меня в гостях на интервью. Благодаря этой платформе люди, которые уже знают о жизни, казалось, все, смогут делиться самым сокровенным, самым наболевшим и делать жизнь многих людей иной”, – рассказал Гордон о своей академии в эфире “Украине 24”.

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