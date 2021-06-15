 

Пандемия COVID-19. В Израиле разрешили не носить маски в помещениях

15.06.2021, 8:44, Новости дня
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Об этом, ссылаясь на минздрав страны, сообщила газета The Times of Israel. 

Однако есть исключения. Маски по-прежнему должны носить люди, которые не прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 или не переболели инфекцией. Также они обязательны для пассажиров самолетов, лиц, направляющихся в карантин и в домах престарелых. 

Выехать из страны израильтяне могут в ограниченное число стран, Украина есть в этом списке. Иностранцы въехать в Израиль могут лишь в исключительных случаях, указано на сайте правительства страны. Все, кто въезжает в страну, за 24 час до этого должны заполнить специальную декларацию пассажира.  

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение пандемии, в Израиле на 15 июня подтвердили более 839,7 тыс. случаев коронавирусной инфекции, скончалось 6428 заболевших.

По состоянию на 14 июня в Израиле 212 человек продолжают болеть COVID-19, за сутки 13 июня подтвердили 19 случаев инфицирования, уточнила The Times of Israel.

В стране прививки от коронавируса получили более половины населения, с 6 июня началась вакцинация детей 12–15 лет.

Большинство карантинных ограничений в Израиле отменили с 1 июня. Большинство предприятий и учебных учреждений уже вернулись к нормальной работе.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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