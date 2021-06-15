 

В Приморье школьницы осквернили памятник герою России

15.06.2021, 8:36, Разное
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Памятник герою России Олегу Пешкову, установленный в городе Арсеньев Приморскго края, осквернили две школьницы, передает Общественная служба новостей. Происходящее заметила свидетельница, живущая поблизости от монумента на Калининской улице. Она обратилась в правоохранительные органы. Нарушительниц поймали.

Напомним, летчик Олег Пешков погиб во время выполнения боевого задания в Сирии. Турецкий истребитель сбил его бомбардировщик. Герой не разбился – он успел катапультироваться. Однако на земле его ждали боевики турецкой ультраправой организации “Серые волки”. Они расстреляли спускающегося на парашюте Пешкова.



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