В Приморье школьницы осквернили памятник герою России

Памятник герою России Олегу Пешкову, установленный в городе Арсеньев Приморскго края, осквернили две школьницы, передает Общественная служба новостей. Происходящее заметила свидетельница, живущая поблизости от монумента на Калининской улице. Она обратилась в правоохранительные органы. Нарушительниц поймали.

Напомним, летчик Олег Пешков погиб во время выполнения боевого задания в Сирии. Турецкий истребитель сбил его бомбардировщик. Герой не разбился – он успел катапультироваться. Однако на земле его ждали боевики турецкой ультраправой организации “Серые волки”. Они расстреляли спускающегося на парашюте Пешкова.