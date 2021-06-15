Россиян предупредили об аномальной жаре

Жаркая погода с температурой выше нормы на четыре градуса установится в центре Европейской РФ к концу недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Настоящее лето наступило с понедельника… жара наступит, когда центр Европейской РФ окажется в центре барического образования (антициклона), давление будет повышаться. В предстоящую субботу будет 25-30, в воскресенье около 27-32 градусов. Температура существенно выше нормы (на 4 градуса)», – приводит слова Вильфанда РИА «Новости».

Он отметил, начало недели было теплым до 27 градусов, потом жителей ЦФО ждет понижение температуры.

«Это связано с очень интересным фактом. Сейчас давление около нормы и в прогнозах звучит, что местами кратковременный, небольшой дождь. Это не высокое давление, которое препятствует развитию облакообразования… Ветер переменный. Как говорят, болотистое поле давления. Начиная со среды на Европейскую территорию начнет распространятся область высокого давления с запада», – отметил Вильфанд.

Ученый заметил, что по закону циркуляции при распространении антициклона сначала приходят северные воздушные массы, поэтому в среду в ЦФО температура понизится на 1-2 градуса, в четверг будет ниже еще на 1-2 градуса до 23-24 градусов и в пятницу так же.

Он уточнил, что в начале недели температура будет выше нормы на три градуса, в четверг она будет около нормы.

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