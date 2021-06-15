Пекин призвал НАТО не раздувать теории о «китайской угрозе»

КНР призывает НАТО прекратить раздувать различные теории о «китайской угрозе»: Пекин не намерен создавать для других «системные вызовы», однако если кто-то бросит вызов ему, безучастным Китай не останется, говорится в заявлении миссии КНР при Евросоюзе (ЕС).

В заявлении обратили внимание на касающееся Китая содержание заявления по итогам брюссельского саммита НАТО, где Альянс заявляет, что Китай якобы «представляет так называемый системный вызов», передает РИА «Новости».

«Это клевета на мирное развитие Китая, неправильная оценка международной ситуации и собственной роли (организации), главным образом – это продолжение менталитета холодной войны и психология блоковой политики», – указала китайская сторона.

Отмечается, что КНР неуклонно придерживается оборонного характера своей военной доктрины, а достижения страны в области национальной обороны и модернизации армии являются рациональными, законными, открытыми и прозрачными. В 2021 году, подчеркивается в заявлении, оборонный бюджет Китая достигнет 1,35 трлн юаней (примерно 209 млрд долларов США), составив около 1,3% ВВП, что меньше двухпроцентного «порога» НАТО.

«Общие же военные расходы 30 стран НАТО в 2021 году, как ожидается, составят 1,17 трлн долларов США, что составляет более половины от общемировых военных расходов, а также в 5,6 раза превышает расходы Китая. В конечном счете, люди во всем мире ясно видят, чьи военные базы расположены по всей планете и чьи авианосцы повсюду демонстрируют свою силу», –указано в заявлении.

В миссии подчеркнули, что Китай не намерен создавать для других «системные вызовы», но если кто-то захочет бросить «системный вызов» КНР, «мы не останемся безучастными».

«Китай рекомендует НАТО рационально относиться к развитию КНР, прекратить раздувать разного рода «теории китайской угрозы», не стоит использовать законные интересы и права Китая в качестве предлога для манипулирования блоковой политикой, искусственного создания противостояния и стимулирования геополитической конкуренции», – заявили в китайской миссии.

Вместе с тем Пекин призвал НАТО тратить больше сил на продвижение диалога и сотрудничества, а также предпринимать действия, способствующие поддержанию международной и региональной безопасности и стабильности.

В МИД Китая ранее заявляли, что планы НАТО по обновлению своей стратегической концепции в связи с КНР являются проявлением мышления холодной войны, у которого в современном мире нет дальнейшего пути. Власти Китая заявляли, что Пекин всегда придерживался пути мирного развития.

Ранее лидеры НАТО впервые решили согласовать общую позицию по Китаю.