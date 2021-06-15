 

Выборы-2021: Соболь отказалась от выдвижения в Госдуму, а Партия роста заступилась за общепит

15.06.2021, 8:18, Новости дня
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Соратница блогера Алексея Навального Любовь Соболь отказалась баллотироваться в Госдуму. Партия «Новые люди» подвела итоги своего реалити-шоу «Дебаты-кандидаты», а Партия роста раскритиковала решение столичных властей ограничить работу заведений общепита в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

В понедельник юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, ликвидированный судом иноагент) Любовь Соболь объявила о решении не выдвигать свою кандидатуру на выборах в Госдуму. «Из-за признания ФБК экстремистской организацией я вынуждена остановить ведение своей кампании в Госдуму», – отметила Соболь. По ее словам, власти «боятся пустить» ее на выборы в Госдуму, потому что ее рейтинг «перехлестывает все рейтинги единороссов».

В свою очередь партия «Новые люди» завершила политическое реалити-шоу «Дебаты- кандидаты». Из более 3 тыс. человек со всей РФ партийцы постарались выявить ярких региональных лидеров и предоставить им «социальный лифт» в большую политику. Те, кто проявил себя лучше других, станут кандидатами от партии на выборах в Госдуму и в местные заксобрания.

В то же время лидер Партии роста и бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал «контрольным выстрелом» для московского общепита решение столичных властей ограничить их работу из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Неминуемы новые потери и без того не восстановившейся отрасли. Конечно, очень хочется надеяться, что ограничительные меры не будут продлены, но если это произойдет, властям нужно либо готовить для общепита финансовый спасательный круг, либо изменить отношение к необходимости всеобщей вакцинации. Переложить все потери на плечи одних лишь коммерсантов не удастся», – заявил Титов.

Как считает политолог Максим Григорьев, «Любовь Соболь прекрасно понимала, что скорее всего она будет отнесена к категории иностранных агентов, поэтому у нее не было никаких электоральных перспектив». «Соболь, собственно, и является иностранным агентом в прямом смысле этого слова. Она по закону не может участвовать в выборах в Госдуму. Поэтому ее решение снять свою кандидатуру лишь подтверждает это», – указал эксперт.

Политолог также приветствовал завершение реалити-шоу «Дебаты- кандидаты» и назвал его удачным для расширения числа сторонников «Новых людей». «Конечно, это шоу не имеет ничего общего с глобальными праймериз, которые проводит «Единая Россия». Но «Новые люди» двигаются в правильном направлении. Однако в последнее время мы не видим ярких идей со стороны партии, как это было в начале весны. Хотя в регионах они по-прежнему активны», – считает Григорьев.

«Что касается критики Титова в адрес столичных властей – она понятна. Большинство членов Партии роста – предприниматели. Партия пытается продемонстрировать, что она защищает именно их права. Исходя из собственных интересов, они считают, что их мнение более существенно, чем мнение врачей и представителей государства», – отметил собеседник.

«Но для других аудиторий и электоральных групп ситуация выглядит иначе, потому что решение властей направлено на сохранение здоровья и жизней граждан. Поэтому партия вряд ли может рассчитывать на поддержку других социальных групп на ближайших выборах», – уверен Григорьев.

Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021.



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