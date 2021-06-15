И вдруг стало трудно дышать: чем так опасна плесень на хлебе

Если на поверхности хлеба появилась плесень, его лучше выбросить. Такой продукт содержит токсические вещества. Его употребление может привести к развитию патологий.

Деталь, которая должна насторожить

Оказывается, обычный хлеб может представлять серьезную угрозу для здоровья. Если на поверхности буханки имеется плесень, эта деталь должна насторожить. Как правило, такой налет хорошо виден сквозь прозрачную упаковку. Использовать заплесневелый хлеб нельзя. Такой продукт содержит микроскопические грибки, которые провоцируют сильные аллергические реакции с нарушением дыхания. Плесень вырабатывает токсины. Они приводят к развитию грибковых патологий.

Неслучайно доктора именуют плесень “тихим убийцей”.

При употреблении испорченного хлеба могут возникать отравления и кишечные инфекции. Патологии проявляются приступами рвоты и диареи, спазмами в брюшной полости, лихорадкой, ощущением разбитости, головокружением.

Почему возникает плесень? Как ее избежать?

Обычно плесень появляется на продуктах, которые хранятся в теплом месте с высоким уровнем влажности воздуха.

Грибок быстро распространяется.

Чтобы не допустить его появления, лучше хранить хлеб в морозильной камере, предварительно обмотав его пищевой пленкой. Перед употреблением разогревать продукт в жарочном шкафу. Если хлеб хранится в помещении, где прохладно, его надо плотно упаковывать. Это позволит не допустить проникновения воздуха.

Холодильник – не самое удачное место для хранения хлеба. Воздух, который находится внутри прибора, ускоряет процесс порчи продукта. Поэтому для защиты от плесени лучше использовать один из двух вариантов, указанных выше.

Плесень представляет опасность для здоровья. Конечно, экономной хозяйке жалко выкидывать испорченный хлеб. Чтобы продукт не пришел в негодность, его надо правильно хранить.