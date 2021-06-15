Ксения Бородина о детской травме: “Всегда хотела иметь любящего отца”

Популярная российская ведущая Ксения Бородина пояснила о детской травме. По ее словам, она всегда хотела иметь рядом любящего отца. Знаменитость обнародовала коллаж с покойным родителем, поскольку у нее нет ни одного снимка с ним.

Во всех мультиках, которые Бородина смотрела в детстве, ярко показывалась любовь отца к дочери, например, это было видно в «Русалочке». Знаменитость всегда мечтала иметь такого родителя, который будет заботиться и переживать. Для любой девочки отец является самым важным в жизни человеком. Перед ней еще в детстве появляется первый образ мужчины, на основе которого она в будущем станет выбирать мужа. Обида на отца может влиять на поведение взрослой девушки.

Когда отец Ксении Бородиной умер, она была уверена, что все обиды прошли. На самом деле это не так. Внутри ведущей находилась маленькая девочка, которая долгое время испытывала боль. Подобные психологические травмы заставляют бояться одиночества. Теперь, работая со специалистами, Бородина поняла, что единственным правильным решением будет простить отца. Она намерена освободить себя от тяжести на душе и расчистить дальнейший путь.