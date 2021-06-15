Климкин о саммите G7: Все наши стратегии можно выбросить на свалку

“Большая семерка” запустила “отсчет в XXI век”. План достичь к 2050 году нейтральности выбросов углерода означает тотальную перестройку мировой экономики и жесткое давление на тех, кто использует нефть, газ и особенно уголь”, – написал он.

Дипломат считает, что “новая глобальная инфраструктурная инициатива изменит наше представление о мобильности”.

“Все это на фоне “заклятых друзей” – США и Китая. И конечно, Кремля, который будет быстро становиться пустой “бензоколонкой” и понимает, что пространство для дестабилизации других – несколько лет, потом нужно будет беспокоиться о собственной стабильности”, – отметил Климкин.

По его словам, для Украины будет “сверхсложным” время “перезагрузки” России и ее превращение в “посленефтегазовую” страну.

“Поиск внешних врагов будет [для РФ] нормой. А все наши стратегии, которые и так не выполняются, можно выбросить на свалку и писать новые, мир вокруг будет меняться молниеносно”, – заявил Климкин.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/1463991043948247

Контекст:

Саммит лидеров стран G7 проходил в британском графстве Корнуолл 11–13 июня. В итоговом коммюнике встречи прописаны договоренности сообща заниматься климатическими проблемами и свернуть угольную энергетику.

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