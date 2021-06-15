14 июня на Донбассе боевики восемь раз нарушили перемирие, ВСУ стреляли в ответ – штаб ООС

“14 июня в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушали режим прекращения огня. […] Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди наших воинов нет”, – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики в понедельник стреляли в районе населенных пунктов Новотошковское (из подствольных гранатометов и стрелкового оружия), Водяное в Приазовье (трижды – из станковых противотанковых, автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов), Павлополь (из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов), Луганское (дважды – из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов).

“На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ”, – отметили в пресс-центре.

Кроме того, на севере Луганской области средствами радиоэлектронной борьбы был нейтрализован запущенный боевиками беспилотник типа “Орлан-3М”, который пересек линию разграничения.

В штабе ООС также подтвердили опубликованную 14 июня информацию оперативно-тактической группировки “Восток” о подрыве на неизвестном взрывном устройстве двух украинских военнослужащих. Они госпитализированы.

“По состоянию на 7.00 15 июня зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Недалеко от Новгородского вооруженные формирования РФ обстреляли украинских военных из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных гранатометов”, – рассказали в штабе ООС.

В пресс-центре подчеркнули, что “украинские защитники контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня”.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/557067511953947/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

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