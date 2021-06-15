Белый дом раскритиковали за плохую организацию встречи Байдена с Эрдоганом

Журналистам пресс-пула президента США Джо Байдена пришлось получать информацию о его встрече в Брюсселе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом из Twitter Эрдогана.

Им обещали, что можно будет снять начало переговоров. В результате журналисты почти два часа прождали у зала, где должна была проходить встреча, а о начале переговоров узнали из официального аккаунта Эрдогана. Американская пресса попала в зал для переговоров, когда те уже подходили к концу.

Байден заявил, что «встреча была очень хорошей», но когда кто-то из представителей прессы заметил, что президента не слышно, тот ответил, что ничего и не говорил, передает ТАСС.

Корреспондент Washington Post Эшли Паркер заявила, что Байден пытается «придать импульс борьбе демократии против автократии», но «пресса – ключевой элемент работающей демократии – получила меньше возможностей работать, чем при предыдущих администрациях». Ей приходится «полагаться на сообщения турецкого правительства в Twitter».

Журналист CBS Эд о’Киф отметил, что пресса США опять «столкнулась с проблемами с доступом после того, как они уже проявились на саммите G7 в выходные, а тем временем турецкий президент уже быстро запостил фотографии со встречи».

Напомним, Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США заявил, что позиция турецкой стороны по приобретенным у РФ зенитным ракетным системам С-400 осталась неизменной.