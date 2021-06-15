 

На Украине собрались изменить налоговый статус Крыма

15.06.2021, 7:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На Украине готовится законопроект, который отменит свободную экономическую зону «Крым», созданную в 2014 году, сообщают СМИ.

Как пишет «Обозреватель», украинцы, которые живут в Крыму, «получат такие же налоговые правила, какие действуют на остальной территории» Украины, включая Донбасс.

Принять соответствующий проект закона собираются до саммита так называемой крымской платформы, запланированного на август. Сейчас граждане Украины, которые живут в Крыму, считаются иностранцами, поэтому с них не взимаются общегосударственные налоги и сборы. При этом они не могут пользоваться украинскими банковскими услугами и получать от Украины пенсионное обеспечение, передает РИА «Новости».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.03 / В Росстандарте рассказали б обмане автомобилистов на АЗС

12.10 / Названа главная версия появления в Москве-реке ярко-зеленой жидкости

04.08 / Советник Трампа по нацбезопасности – США полны решимости дать отпор России — но предпочли бы с ней дружить

18.10 / Армения заявила о четырех подбитых танках ВС Азербайджана на юге Карабаха

10.08 / Мишустин увеличил пенсионный стаж для борющихся с COVID-19 медработников

18.09 / Киев опроверг существование тайных договоренностей с Москвой по Донбассу

14.12 / Женщин не забудьте – министр культуры Франции дополнила предложение Макрона о названиях улиц

06.09 / Адвокат семей жертв MH17: Ответственность за доставку “Бука” в Украину несет Путин. Но нет суда, который мог бы его судить

24.11 / Из Украины пытались вывезти 800 новогодних сосен ㅡ ГПСУ

30.07 / Кровь расчлененного рэпера Картрайта проверили на наркотики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика