Видео: «Первая встреча»

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Российский истребитель Су-30  заставил отступить два  F-35-A Lightning II  

By Guest Author- June 11, 2021

Согласно сообщениям, российский истребитель Су 30-СМ и два F-35-A Lightning II ВВС Италии участвовали в воздушном перехвате над Балтийским морем.

На видео, опубликованном в Instagram,  показаны российский Су-30СМ Flanker и два F-35  итальянских ВВС, летевшие рядом с Эстонией, в районе, где эти итальянские самолеты-невидимки используются для проведения операции  Quick Reaction Alert (QRA) в рамках  миссии  воздушного патрулирования  НАТО в Балтии.

Считается, что F-35 приняли  миссию НАТО в Балтии от подразделения Eurofighter   ВВС  Германии, которое было  развернуто  там ранее

Истребители F-35A приближаются к российскому транспортному самолету Ан-12, который, в  сопровождении  истребителя  Су 30-СМ,  летел  в Калининград.

Как только F-35A оказался  в непосредственной близости от транспортного самолета Ан-12, российский Су 30СМ внезапно подлетел к итальянскому истребителю, заставив его отступить.

Истребители F-35A, участвовавшие в перехвате, прибыли с авиабазы ​​Амендола на юго-востоке Италии.

По данным The Aviationist, это первое подразделение Aeronautica Militare, получившее самолеты  Lightning II в 2016 году, и первое в Европе, получившее Initial Operational Capability (IOC) в 2018 году  .

File Image: Su-30SM

Lockheed Martin F-35 Lightning II – американский одномоторный всепогодный многоцелевой истребитель-невидимка пятого поколения. Считающийся самым технологически продвинутым из когда-либо построенных самолетов, он сочетает в себе высокую скрытность с непревзойденной ситуационной осведомленностью.

Программа F-35 Joint Strike Fighter – самая дорогостоящая программа вооружений американских вооруженных сил. Как ранее сообщала газета EurAsian Times, при поддержке расширенного сбора данных и надежного коммуникационного пакета он может выполнять миссии в электронном виде.

Су-30СМ – это модернизированная версия оригинального российского истребителя Су-30 поколения 4+. Это сверхманевренный многоцелевой истребитель, созданный по заданию ВКС России.

Су-30СМ нынешнего поколения   и их варианты имеют на борту двигатель АЛ-31Ф, обеспечивающий максимальную тягу 12 500 кгс. Будучи сверхманевренным реактивным самолетом, это один из лучших в мире истребителей  ближнего боя, в котором проводятся обновления, позволяющие оснастить его надежными вариантами взаимодействия с BVR (за пределами видимости). 

Су-30СМ считается боеспособным истребителем, хотя его производство было остановлено в пользу более компетентного Су-30СМ2, который в настоящее время начинает службу в ВВС России.

Есть предположение, что решение отправить Су-30СМ для сопровождения транспортника через Прибалтику могло быть основано на разведданных о том, что  в этом  районе будет присутствовать  F-35   и   дать возможность Су-30СМ  прямо встретиться  с истребителем американского производства  –  анализ, опубликованный  Militarywatchmagazine.

Written by Kashish Tandon



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