 

В США после спора о ношении масок мужчина застрелил кассира магазина

15.06.2021, 6:48, Новости дня
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“Покупатель по имени Виктор Ли Такер-младший, 30 лет, из Пальметто, штат Джорджия, вступил в спор с кассиром из-за своей маски для лица. Такер вышел из магазина, не сделав покупки, но сразу же зашел снова. Такер вернулся прямо к кассиру, вытащил пистолет и выстрелил в нее”, – говорится в сообщении.

Пострадавшая скончалась в больнице.

Ранение получила еще один кассир, медпомощь ей оказали на месте.

По данным правоохранителей, Такер также устроил перестрелку с заместителем шерифа, который находился там в нерабочее время. Оба получили ранения.

Полиция задержала стрелка, когда тот пытался выползти из магазина через парадную дверь.

Такер и охранник находятся в “стабильном состоянии”.

Шериф рассказал на пресс-конференции, что его заместитель был в бронежилете, что, вероятно, спасло ему жизнь во время перестрелки, пишет The New York Times.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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