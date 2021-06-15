У шумеров был космодром и 5 тысяч лет назад они летали к звездам

Финджан уверен, что древние шумеры были хорошо знакомы с космосом и что на территории шумерских городов Ур и Эриду около 5 тысяч лет назад были построены первые платформы для воздушно-космических кораблей.

В 2016 году министр транспорта Ирака Казем Финджан сделал сенсационное заявление во время своей деловой поездки в Ди-Кар.

По его словам, шумеры имели собственный космодром и активно путешествовали в космическом пространстве, в том числе вылетали за пределы Солнечной системы.

Шумеры были одной из древних высокоразвитых цивилизаций, которые жили около 5000 лет назад в Месопотамии между реками Тигр и Евфрат. Эта территория позже стала Вавилонией и сейчас находится в Ираке и Сирии.

Древние постройки шумеров (зиккураты) поражают своим величием и не уступают египетским пирамидам. Естественно, о назначении этих зиккуратов выдвигается множество теорий, в том числе интересующих уфологов. Однако никто не ожидал, что официальный чиновник страны сделает такое заявление.

Шумеры верили во многих богов. Они молились Ану (верховному богу или богу неба), Энки (богу воды, знаний, озорства, ремесел и созидания), Энлилю (Владыке Ветра), Инанне (Царице Небес), Уту (богу Солнца) и Сину (бог Луны).

Они изобрели множество технологий, включая колесо, клинопись, арифметику, геометрию, орошение, пилу и другие инструменты, а также сандалии, колесницы, гарпуны и пиво.

Финджан уверен, что древние шумеры были также хорошо знакомы с космосом и что на территории шумерских городов Ур и Эриду около 5 тысяч лет назад были построены первые платформы для воздушно-космических кораблей.

Финджан сказал, что если ему кто-то не верит, то они могут почитать книгу Захарии Ситчина или труды Сэмюэля Крамера. Ситчин это очень известный в уфологии автор, а Крамер считается одним из лучших специалистов по Шумеру в ХХ веке, который самым подробным образом изучал шумерские мифы о сотворении мира.

Некоторые исследователи в области альтернативной истории и "запретной археологии" так же считают, что руины шумерских зиккуратов это что-то вроде древних космических посадочных площадок Шумера. В том числе лучше всего сохранившийся зиккурат Ура, раскопанный в 1930-х годах, как раз тогда, когда Крамер активно изучал древнюю Месопотамию.

Архитектура зиккуратов давно удивляет историков и археологов, это действительно нечто очень впечатляющее и величественное. И кто знает, как они выглядели в своем полноценном виде. Кроме того, возможно неспроста зиккураты имели плоские ровные платформы сверху, именно на эти платформы могли приземляться небольшие корабли инопланетян.

Все это можно считать просто байками фанатов "зеленых человечков", однако сложно отрицать факты того, что древние шумеры действительно знали о космосе слишком много для обычных земледельцев и скотоводов.

Через несколько лет после выступления Финджана профессор Камаль Азиз Кетулы опубликовал следующее. Во время посещения Иракского музея в Багдаде, в шумерском крыле, он заметил три шумерских глиняных таблички с клинописью и рисунками, датируемые примерно 3000 годом до нашей эры.

По его словам, на одной из табличек он обнаружил рисунки, очень похожие на гелиоцентрическое изображение Солнечной системы. То есть, шумеры может быть никуда и не летали, но они отлично понимали, как устроена наша галактика. Что в те времена без телескопов было очень неожиданным знанием.

Кроме того, известно, что примерно в это же время, то есть с 3000 г. до н.э. месопотамцы использовали продвинутый календарь с месяцами и годами, что указывает на то, что они уже тогда очень хорошо изучили движения Земли и Луны.

Также в свое время ученые обнаружили, что шумерам было хорошо известно о существовании пяти планет Солнечной системы, видимых невооруженным глазом. Эти планеты – Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн.