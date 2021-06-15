США запретили ввозить собак из России

С 14 июля в США запрещено ввозить собак из более чем 110 стран и регионов мира, включая Россию, сообщили американские Центры по контролю и профилактике заболеваний.

Ведомство пояснило, что запрет введен, так как «эти страны … представляют риск по ввозу собачьего бешенства». Запрет является «временным», но продолжительность его пока не оговаривается. Он коснется, в частности, России, Белоруссии, Грузии, Казахстана, материкового Китая, Молдовы, Украины, стран Африки, Южной Америки, Карибского бассейна и азиатского региона. На вошедшие в черный список страны приходится около 6% всех импортируемых в США собак.

Указывается, что «недостаточно привитые от вируса бешенства собаки не защищены от вируса и представляют угрозу общественному здоровью». Запрет должен защитить США от «повторного возникновения вируса собачьего бешенства в стране», передает РИА «Новости».

Исключения возможны в крайних случаях, для этого требуется как минимум за шесть недель до планируемого въезда оформить заявку. Если разрешение не выдадут, то обратно животное отправиться за счет владельца.

В США все собаки первый раз прививаются от бешенства в три-четыре месяца, а затем по достижении года. У взрослых собак прививка делается раз в три года. Согласно официальному заявлению властей, вирус собачьего бешенства был искоренен в США в 2007 году. Ежегодно выявляют около 5 тыс. случаев бешенства у животных, 90% – в дикой природе. С 1960 года по 2018 год в США были зафиксированы 127 случаев заражения бешенством человека, четверть из них – в результате укуса больной бешенством собаки во время заграничной поездки.