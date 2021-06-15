В Киеве выразили надежду на большую конкретику о перспективах членства в НАТО

На Украине рассчитывают, что больше конкретики о перспективах членства в НАТО получат после переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил советник украинской делегации в Контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он заявил, что пока Киев получил «не окончательный ответ», так как «окончательно будет не только на саммите НАТО, а и после встречи Байдена и Путина». Арестович полагает, что Байден еще «не сформировал до конца» отношение к Путину и российской политике, передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.

Напомним, в итоговом заявлении саммита стран-членов НАТО в Брюсселе говорится, что Грузия и Украина в будущем смогут стать членами Североатлантического альянса, но конкретные даты вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс в документе не указаны.