Украина лучше России

Вообще-то я про футбол.

В Санкт-Петербурге ни с дубьем, ни с дубинками за отчаянными ребятами в желтых футболках пока не бегают, и это говорит о гуманности, политкорректности и толерантности и нашего населения, и его защитников. Могут же, когда требуется проявить простые человеческие чувства, в которые гостеприимство тоже входит. Но это, говоря со всей откровенностью, до поры до времени. Вот если сборная РФ в четверг опозорится с Финляндией, а сборная Украины на следующий день справится с Северной Македонией, то ховайтесь, ребята — такого добрым соседям могут и не простить.

Справедливости ради, желтых футболок сборной Украины на питерских улицах и в фан-зонах немного — раз-два и обчелся, а формы нового образца, вызвавшей скандал, еще не завезли. Да и вообще — где Украина играла, а где Россия. Одни в Амстердаме на арене «Йохан Круифф», другие дома в Санкт-Петербурге. Ну а то, что

одни именно что играли, а другие мучились, все вменяемые российские болельщики признали безоговорочно. Не без зависти, естественно, но и без злобы.

Я не буду про тактику-технику, я про энергетику. Все дело в том, как две команды отреагировали на два пропущенных мяча от сильного соперника.

Подопечные Андрея Шевченко все поняли правильно: надо идти вперед, рисковать, а там — где наша не пропадала. Жаль, что раскованность пришла только в этот критический момент. Но тут важно, что пришла, и матерые хозяева не успели опомниться, как словили два гола, причем роскошный удар Андрея Ярмоленко — с линии штрафной, с левой в правую от вратаря девятку — пока стал лучшим на Евро. Ну да, малость не дотерпели, вратарь Георгий Бущан вместо того, чтобы сыграть просто и выбить мяч, отправил его вдоль лицевой прямо в ноги сопернику, и безобидная ситуация стала голевой. Саша Зинченко, проигравший верх Дюмфрису, кричал так яростно, что, кажется, готов был съесть самого себя.

Россияне днем ранее не кричали. Они после двух пропущенных голов сидели тихо и только повизгивали. Бельгийцы и не напрягались, лениво перебирая вожжи, понимая, что грозный на словах соперник уже сложил лапки. Мало того — при такой абсолютно никчемной и унылой игре надо было еще умудриться пропустить третий гол на ровном месте.

Вот и вся разница между двумя сборными, встречавшимися с примерно равными соперниками. Хорошо, сборная Бельгии — номер один рейтинга ФИФА, но она играла в гостях и без нескольких лидеров. А россияне играли дома, не показав ни стойкости в защите, ни отваги в атаке.

Сборная Украины как раз играла в гостях против сборной Нидерландов, которая возвращает былое изящество и мощь, — условия примерно равные.

В принципе, РФ и Украина одинаково потеряли по три очка, но стыдиться украинцам, в отличие от наших орлов, нечего.

Вообще-то Андрей Шевченко — тренер системный, и это он, уверен, выбрал достаточно осторожную тактику, отдав инициативу сопернику. С ней можно было соглашаться или нет, но в любой момент игры было ясно видно, чего команда хочет и как собирается добиваться результата. Чего хотел Станислав Саламович Черчесов, не могут понять даже самые светлые умы. Вернее, на словах он много чего хотел, а в реальности

сборная РФ предстала перед домашней публикой ужасающе беспомощной во всех отношениях.

Гол Ярмоленко в ворота Нидерландов. Фото: Lukas Schulze / UEFA/ Getty Images

Сравнение двух сборных в постсоветское время было неизбежным. Да и сейчас, когда их в силу особых геополитических обстоятельств их разводят по разным группам, российские болельщики привычно оглядываются на Украину. Удивляются, как из непонятного внутреннего чемпионата, в котором прекратило существование несколько клубов-лидеров, где нет больших денег, а часть команд вообще вынужденно «бомжует», выходят звезды европейского уровня. А сборная — ну, мы все видели. Может, и не такая яркая, как во времена Шевченко и Реброва, но крепко сколоченная, умелая и боевая.

Одна небольшая деталь. На первых минутах матча Нидерланды — Украина болельщики в питерской фан-зоне еще пытались разглядеть на синей гостевой форме украинцев очертания границ страны, но быстро забросили это дело —

игра заставила забыть про скандалы с политическим оттенком, да и вообще про все, что только мешает просто смотреть футбол. Это был хороший момент. Да что там — просто замечательный.

Колоритный экс-тренер «Ростова» Игорь Гамула, для которого не чужие ни сборная Украины, ни сборная России, прямо и рубанул: «Хочу, чтобы две этих команды играли в финале Евро!»

Если бы все было так просто… Даже если думать только про футбол.

Владимир Мозговой

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