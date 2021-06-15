Юрист Михаил Алексеев назвал три ошибки Грачевского, из-за которых его дети и жены не могут претендовать на “Ералаш”

При жизни режиссер Борис Грачевский инвестировал все свои средства в киножурнал «Ералаш». Пока он занимался творческими моментами, руководил съемочным процессом и т.д., документооборот вел его партнер Аркадий Григорян. Именно ему теперь и принадлежит киножурнал, что автоматически означает, что вдове режиссера может не достаться ни копейки от наследства покойного супруга.

Обман

Вдова Екатерина Белоцерковская в интервью с уверенностью говорила, что наследство будет разделено тихо и мирно. Она даже подружилась с бывшей женой режиссера, Анной, чтобы избежать конфликтов и судебных тяжб относительно раздела имущества. Но подвох оказался в иной плоскости.

По словам Белоцерковской, доверенное лицо Грачевского, человек, которому он доверял при жизни, на самом деле занимался мошенническими схемами. Он подделывал подписи на важных документах, вследствие чего получил в распоряжение всю компанию «Ералаш».

Почерковедческая экспертиза подтвердила слова вдовы, однако юрист Михаил Алексеев убежден в том, что вряд ли это поможет женщине в получении наследства мужа. Скорее всего, «Ералаш» так и останется в собственности Григоряна. Эксперт выделил три основные ошибки, которые совершил режиссер при жизни и что теперь минимизирует шансы наследников на получение активов «Ералаша».

1. На киножурнале висят все товарные знаки

Всего зарегистрировано две компании с названием «Ералаш»: только одна ООО, а другая оформлена как продюсерский центр. Во второй доли Грачевского и его партнера Григоряна распределены поровну, а вот в первой у Григоряна на тысячную долю процента больше. Казалось бы, мелочи, но это автоматически делает Григоряна полноправным владельцем.

И как раз на это ООО «Ералаш» зарегистрированы все товарные знаки, которые связаны с раскрученным названием и которые приносят основную прибыль. По словам юриста, если бы режиссер при жизни распорядился зарегистрировать товарные знаки на отдельную фирму, тогда наследники бы смогли возможность получить активы.

2. У партнера все полномочия

Грачевский настолько не вникал в юридические аспекты существования киножурнала, что фактически сам лишил себя возможности быть полноправным хозяином своего детища. Его партнер Григорян зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. И у него есть контракт с ООО «Ералаш» на сдачу в аренду аппаратуры для съемок. Это означает, что большая часть дохода от киножурнала и товарных знаков уходит на погашение арендных счетов за аппаратуру. Так что нет активов, которые могли бы достаться наследникам.

3. Отсутствие назначения исполнителя завещания

Грачевский составил завещание, но, к сожалению, не принял во внимание пункт назначения исполнителя этого самого завещания. А ведь это бы решило много вопросов. Так, наследникам придется ждать полгода до вступления в наследство, а за это время киножурналом руководит совсем другой человек. И кто знает, какие схемы он провернет за это время. Как бы не хотела вмешаться вдова или другой наследник, это невозможно, пока не пройдет шесть месяцев с момента смерти режиссера.