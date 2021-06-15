Оборки, вышивка, рукав-фонарик: создаем летние аутфиты с романтичными блузками

С наступлением весны и тепла стоит несколько пересмотреть свой гардероб и добавить в него красивую и романтичную блузу, которая позволит сделать ваш образ более женственным и элегантным. Можно выбрать самые разные модели, в частности, с принтами, плюметти, из денима и многие другие. Вот некоторые идеальные романтические блузы для модных и современных девушек.

Клетчатая блузка (главное фото)

Клетка является модным и популярными принтом на протяжении длительного времени и будет оставаться актуальной еще очень долго. Отлично смотрится черно-белый вариант.

Красивая блуза с V-образным вырезом, объемными рукавами и рюшами помогает сделать образ безупречным. Это универсальный вариант для повседневной носки. Можно сочетать такую блузу с кроссовками, черными лоферами или балетками.

Блузка с принтом

Такой вариант отлично сочетается с мешковатыми брюками черного цвета, коричневыми ботильонами и тонким поясом.

Подплечники визуально сделают вас выше, а красивый узор позволит освежить образ. В качестве прически стоит выбрать высокий пучок, чтобы продемонстрировать всю красоту наряда.

Синяя блузка

Эта красивая синяя рубашка полна различных деталей, в частности, таких как оборки, V-образный вырез, длинные рукава, заканчивающиеся манжетами, или вышивка по обеим сторонам груди.

Такая модель отлично подойдет каждой девушке независимо от типа фигуры. Для создания офисного стиля нужно сочетать блузу с белыми костюмными брюками и туфлями на шпильке. Если вы хотите создать повседневный образ, то стоит надеть расклешенные джинсы и коричневые сабо.

Малиновая блузка

Весна является идеальным временем года, чтобы носить одежду ярких тонов. В частности, отлично смотрится малиновая блузка.

Она дополнена английской вышивкой, оборками и рукавами-фонариками. Это отличный вариант для создания эффектного образа. Отлично смотрится такая блузка с плащом, прямыми брюками и балетками.

Черная блуза

Это отличный вариант для создания элегантного образа. Черную блузку легко комбинировать с различными предметами гардероба.

Это интересная модель с рюшами, английской вышивкой и рукавами-фонариками длиной до локтя. Отлично сочетается блуза с брюками и любым типом обуви – от балеток до сандалий и даже тапочек.

Блуза с цветочным принтом

Это отличный романтичный вариант с оборками и длинными рукавами. Цветочный принт помогает сделать наряд более женственным и роскошным.

Чтобы придать своему образу более простой и непринужденный вид, стоит сочетать рубашку с широкими брюками с высокой посадкой, а также с кроссовками.

Джинсовая блузка

Отлично смотрятся рубашки из джинсовой ткани. Отлично подходит для создания повседневного образа.

Можно сочетать блузку с расклешенными брюками с высокой посадкой или с черными облегающими джинсами и кроссовками.

Блуза сиреневого цвета с бантом

В 2021 году сиреневый цвет пользуется большой популярностью. Он помогает подчеркнуть загар, смягчить черты лица и выглядит очень женственно.

Благодаря французским рукавам, бантику на груди и сборке на талии этот наряд выглядит просто невероятно.

Блуза плюметти

Такой красивый и нежный оттенок лучше всего подходит для брюнеток. Отлично сочетается с белыми брюками и коричневыми аксессуарами.

Такой покрой прекрасно подходит женщинам с большой грудью.

Блузка из поплина

Отличная рубашка из поплина станет лучшим выбором на весну. Она помогает сделать любой образ просто восхитительным.

Дополнить наряд можно темно-синими джинсами и босоножками на танкетке.