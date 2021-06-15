 

На свадьбе Социализма присутствовали Марксизм, Коммунизм и Ленинизм

15.06.2021, 6:02, Разное
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14/06/2021

П. Мамата Банерджи (слева), названная дедом в честь левого политика  Западной Бенгалии, с женихом по имени Социализм позируют для фотографии во время их свадьбы в южном индийском городе Салем. — AFP

Даже маленький Марксизм, вместе  с его старшими братьями Коммунизмом и Ленинизмом  присутствовал на  свадьбе  Социализма прошедшей в минувшие выходные  на юге Индии. Все они являются потомками А. Мохана, районного секретаря Коммунистической партии Индии в штате Тамил Наду, где огонь левой  идеологии все еще горит в  сердцах людей. «Мой первый сын родился во время распада Советского Союза, и везде в новостях я читал, что это был конец коммунизма», – сказал Мохан AFP. «Но коммунизму нет конца, пока живет человечество, поэтому я назвал своего первенца Коммунизмом», – сказал он.

Своих  следующих двух сыновей  он  назвал Ленинизмом – чей пятимесячный сын, Марксизм, также присутствовал на свадьбе в воскресенье, – и Социализмом. Фотографии приглашения на свадьбу, украшенные эмблемами серпа и молота, стали вирусными в социальных сетях. Между тем невеста Социализма – П. Мамата Банерджи, названная дедом в честь ярого левого политика из Западной Бенгалии. Тот факт, что этот другой Банерджи закончил несколько десятилетий коммунистического правления в восточном штате в 2011 году и стал главным министром, не портит партию.

Индия больше склонялась к Советскому Союзу во время холодной войны, и такие имена, как Сталин, Ленин, Троцкий и даже «Правда» – название государственной газеты СССР – не являются чем-то необычным, особенно на юге страны. Нынешний главный министр Тамил Наду – М.К. Сталин, названный отцом в честь советского коммунистического диктатора всего за несколько дней до его смерти в России. Мохан сказал, что в именах его сыновей нет ничего необычного – некоторые из его «товарищей» дали своим детям имена, такие как Москва, Россия, Вьетнам и Чехословакия.

Но он признал, что его мальчиков, особенно Коммунизма, иногда дразнили в школе. Одна больница отказалась принять  Коммунизма, когда ему было три года. «Они боялись названия Коммунизм, и сначала у меня было много неприятностей. Но со временем все наладилось», – сказал он. Все трое сыновей, которым сейчас за 20, являются членами местной коммунистической партии, и Ленинизм назвал своего сына в честь не кого иного, как Карла Маркса. «Теперь я жду внучку от одного из моих сыновей, я назову  её  Кубинизм», – добавил Мохан. – AFP



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