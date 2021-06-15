Кристина Асмус в оригинальной позе вняла просьбам подписчиков: “Я не ведусь на провокации”

Популярная актриса Кристина Асмус разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой отреагировала на неоднократные просьбы подписчиков. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы фолловеров.

Выяснилось, что ряд подписчиков обратился с просьбой к телезвезде об отправке им голосовых сообщений в “личку”. В ответ Кристина Асмус решила опубликовать свое фото, снятое на фоне шикарного интерьера комнаты, пол которой покрыт белоснежной керамической плиткой. Актриса позирует облаченной в кожаный костюм, состоящий из пиджака и шорт, лиловую рубаху в черную клетку, белый топ и черные массивные ботинки на толстой подошве. При этом тело артистки застыло в некоем подобии шпагата, а сама она продемонстрировала воображаемым зрителям высунутый почти до подбородка язык. Оригинальное фото Асмус сопроводила откровениями, в который объяснила свою позицию по поводу озвученных ей пожеланий. “Чё началось то? Нормально же общались. Короче, я действительно, когда есть время, читаю директ и многим отвечаю, часто делая это голосовыми сообщениями. Но! Я не ведусь на проверки, провокации и не делаю это по запросу. Я отвечаю на сообщения, которые в меня попадают. Которые затрагивают интересные для меня темы или просто понравился фидбэк от моих спектаклей, фильмов, постов”, – очертила круг своих интересов хозяйка аккаунта. К слову, она призвала в дальнейшем писать ей “что-то интересное”, а подписчику, угадавшему марку плитки под её ногами пообещала “пролайкать” десяток фотоснимков на его странице.

Стоит отметить, что фолловеры, условно говоря, разделились на несколько категорий. Так, одни подписчики принялись зарабатывать “лайки” от звезды, наперебой пытаясь ответить на заданный красавицей вопрос. Представители другой категории фанатов высказали свое мнение по поводу несколько эпатажного образа, представленного Асмус на фото, при этом многие из них даже сравнили актрису с известной балериной и “любительницей” шпагатов Анастасией Волочковой. И, традиционно, большая часть поклонников похвалила привлекательную внешность любимицы, сопроводив свои слова комплиментами и приветственными эмодзи. За день пост набрал более 50 тысяч “лайков”.