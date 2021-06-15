 

Путин ответил на обвинения РФ в кибератаках против США

15.06.2021, 5:24, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин в интервью NBC назвал «фарсом» обвинения в том, что российские хакеры или сама РФ якобы стоят за кибератаками в США. Глава государства напомнил, что Москве ни разу не предоставили доказательств по обвинениям во вмешательстве в выборы и кибератаках.

«Нас обвиняли во многих вещах. Вмешательство в выборы, кибератаки и так далее и так далее. И ни разу, ни разу, ни разу они не потрудились предоставить какие-либо свидетельства или доказательства. Просто необоснованные обвинения», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Также Путину был задан вопрос: «Не боитесь ли вы того, что американская разведка глубоко проникла в российские сети и может нанести вам большой ущерб?» «Я не боюсь, но имею в виду, что это возможно», – ответил президент.

Вместе с тем Путин указал, что Москва обеспокоена кибердеятельностью НАТО. «То, чего боятся в Америке, может быть опасностью и для нас. НАТО провозгласила киберпространство боевым пространством. Они планируют что-то, готовят что-то, конечно, это не может нас не беспокоить», – сообщил Путин.

Также по словам Путина, РФ готова общаться по вопросам кибербезопасности с США, но Вашингтон отказывался от совместной работы. При этом президент выразил надежду на запуск процесса сотрудничества с США в борьбе с киберпреступностью. «Мы очень надеемся, что нам удастся запустить этот процесс (борьбы с киберпреступностью) с нашими американскими партнерами», – сказал он.

Ранее Путин в преддверии встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что вопрос кибербезопасности является одним из самых важных в глобальном масштабе.



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