Эстонский депутат сочла Байдена «вполне дружелюбным» по отношению к России

Глава эстонской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Оудекки Лооне выразила надежду на улучшение отношений между альянсом и Россией.

По ее словам, есть «очень большая надежда на то, что отношения изменятся». Как полагает Лооне, «очень позитивным моментом является то, что пройдет встреча президентов» РФ и США, что «само по себе может стать шагом вперед». Депутат при этом не ожидает, что встреча принесет прорыв в отношениях, вероятно, «результатом во многих вопросах может быть тупик». Однако, по ее словам, «можно надеяться, что не станет хуже».

Как сообщила Лооне, «какая бы риторика ни была», президент США Джо Байден «остается вполне дружелюбным по отношению к России». «США по-прежнему выводят войска из Афганистана, я не вижу никаких изменений в их политике в Сирии и т. д.», – приводит ее слова ТАСС.

Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры РФ и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.