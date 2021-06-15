 

Эстонский депутат сочла Байдена «вполне дружелюбным» по отношению к России

15.06.2021, 5:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава эстонской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Оудекки Лооне выразила надежду на улучшение отношений между альянсом и Россией.

По ее словам, есть «очень большая надежда на то, что отношения изменятся». Как полагает Лооне, «очень позитивным моментом является то, что пройдет встреча президентов» РФ и США, что «само по себе может стать шагом вперед». Депутат при этом не ожидает, что встреча принесет прорыв в отношениях, вероятно, «результатом во многих вопросах может быть тупик». Однако, по ее словам, «можно надеяться, что не станет хуже».

Как сообщила Лооне, «какая бы риторика ни была», президент США Джо Байден «остается вполне дружелюбным по отношению к России». «США по-прежнему выводят войска из Афганистана, я не вижу никаких изменений в их политике в Сирии и т. д.», – приводит ее слова ТАСС.

Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры РФ и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.08 / Белорусские СМИ сообщают о возможном бунте в колонии Бобруйска в поддержку митингов. МВД отрицает

26.10 / В Минске начались акции протеста студентов и пенсионеров

04.04 / Госдеп США заявил о «полной поддержке» короля Иордании

15.04 / Нардеп от “Европейской солидарности” стала моделью для куклы Барби

18.07 / Грузовой терминал аэропорта Борисполь собираются строить осенью

22.05 / Россию удивило заявление о причастности к беспорядкам в Колумбии

20.07 / Трамп и лидеры республиканцев обсудят новую антикризисную помощь

10.09 / Skoda тестирует новый загадочный кроссовер

30.01 / Значительный снег, гололед, ветер. ГСЧС предупредила об ухудшении погоды 1 февраля в ряде регионов Украины

23.01 / На свадьбе в Новой Москве застрелили жениха и его брата

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика