Байден назвал сторонников Трампа «заметным меньшинством» среди американцев

Сторонники экс-президента США Дональда Трампа – «костяк» Республиканской партии, но «заметное меньшинство американского народа», сообщил действующий глава государства Джо Байден, член Демократической партии.

Он заявил, что Республиканская партия «чрезвычайно сократилась в численности», а ее руководство «расколото». Байден считает, что его администрация должна продолжать нынешнюю политику. По его мнению, уже в 2022 году даже сторонники республиканцев поймут, что эта политика является верной. В частности, речь идет о борьбе против коронавируса, восстановлении экономики и развитии инфраструктуры. Как сообщил Байден, «доказательство» правильного политического курса «будет месяцев через шесть», передает ТАСС.

В мае Байден заявил о мини-революции в Республиканской партии США. Он сказал, что США «крайне необходима Республиканская партия» и «двухпартийная система», так как «однопартийная система вредна для здоровья» государства.