 

В Москве задержали журналиста Readovka

15.06.2021, 5:12, Разное
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…снимавшего акцию Крисевича на Красной площади.

В Москве на Чистых прудах во время прогулки задержали корреспондента издания Readovka Василия Крестьянинова, снимавшего перформанс акциониста Павла Крисевича на Красной площади 11 июня. Об этом сообщает само издание.

Его повезли в ОВД по Красносельскому району. SOTA Крестьянинов уточнил, что ему вменяют в вину распитие алкоголя в общественном месте.

Крисевич 11 июня в ходе акции против политических репрессий два раза выстрелил в воздух шумовыми патронами из охолощенного аналога пистолета Макарова на Красной площади и сымитировал выстрел в себя. От выстрела он не пострадал. Вместе с ним была задержана журналистка SOTA Ника Самусик, Крестьянинова не задерживали.

После акции было возбуждено дело о хулиганстве (ст. 213 УК). По нему Крисевича арестовали на два месяца. Самусик отпустили без избрания меры пресечения, она остается в статусе подозреваемой по делу.

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Источник: Новая газета



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