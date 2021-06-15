В Москве задержали журналиста Readovka

…снимавшего акцию Крисевича на Красной площади.

В Москве на Чистых прудах во время прогулки задержали корреспондента издания Readovka Василия Крестьянинова, снимавшего перформанс акциониста Павла Крисевича на Красной площади 11 июня. Об этом сообщает само издание.

Его повезли в ОВД по Красносельскому району. SOTA Крестьянинов уточнил, что ему вменяют в вину распитие алкоголя в общественном месте.

Крисевич 11 июня в ходе акции против политических репрессий два раза выстрелил в воздух шумовыми патронами из охолощенного аналога пистолета Макарова на Красной площади и сымитировал выстрел в себя. От выстрела он не пострадал. Вместе с ним была задержана журналистка SOTA Ника Самусик, Крестьянинова не задерживали.

После акции было возбуждено дело о хулиганстве (ст. 213 УК). По нему Крисевича арестовали на два месяца. Самусик отпустили без избрания меры пресечения, она остается в статусе подозреваемой по делу.

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