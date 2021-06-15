 

Топалов перенес операцию, Моргенштерн исчез из Instagram : куда пропали звезды шоу-бизнеса на майских праздниках

15.06.2021, 5:08, Разное
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На майских праздниках некоторые знаменитости пропали на время из виду, что не могло не вызвать обеспокоенность у поклонников. Но еще большую тревогу вызвали посты артистов из клиник. Что случилось со звездами шоу-бизнеса, узнаете из сегодняшней статьи.

«Семейный подряд»

Наделали шума супруги Регина Тодоренко и Влад Топалов.

Сначала тревожный пост опубликовала ведущая и блогер, написав о том, что проведет ночь в больнице. К счастью, уже на следующие сутки артистка вернулась домой и продолжила общение с подписчиками в соцсетях.

Что произошло с Региной, так и осталось загадкой. Представитель артистки отметила, что никаких комментариев по этому поводу давать не будет и добавила, что здоровью звезды ничего не угрожает.

Вслед за женой на больничную койку угодил Влад. Певца госпитализировали по неизвестной причине. Он лично опубликовал снимок в «Инстаграме» с катетером, но от комментариев воздержался.

На днях Регина приоткрыла завесу тайны и сказала, что супругу сделали операцию. Какую именно — она не уточнила. Ведущая призналась, что не спала четыре ночи подряд, поскольку очень переживала за мужа.

К счастью, сейчас его здоровью также ничего не угрожает: осталось только восстановиться после госпитализации и операции. Теперь поклонникам остается только догадываться, по какой причине супруги один за другим угодили в больницу.

И вновь медицинская тематика

На фоне публикаций Регины и Влада аналогичный пост из больницы опубликовала ведущая и певица Ольга Бузова.

Знаменитость призналась, что перенесла операцию по профилактике тромбоза. Теперь ей предстоит длительный период реабилитации. Пока она восстанавливается в стенах медицинского учреждения, а потом отправится домой.

В качестве подтверждения своим словам артистка опубликовала снимок из клиники, где поклонники смогли разглядеть у звезды перебинтованные ноги. Ольге пожелали скорейшего выздоровления.

Фейк-ньюс

Эпатажный рэпер Моргенштерн встревожил поклонников тем, что пару дней не появлялся в «Инстаграме». Вскоре заголовки газет запестрели информацией о том, что Моргенштерн в армии.

Всему виной — видео, опубликованное в Интернете, где парень, похожий на артиста, в армейской форме едет в грузовике с другими призывниками.

Поклонники, конечно, удивились, что рэпер мог отправиться на службу при его-то возможностях.

Однако, пересмотрев несколько раз видео, все сразу поняли, что это фейк-ньюс. В ролике артист с накрашенными ногтями. Вряд ли бы в таком виде его приняли на службу.



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