Обрезать, разобрать и замочить: как промыть зелень, чтобы избавиться от песка, земли, нитратов и пестицидов

Свежая зелень — это, безусловно, очень хорошо. Салаты с укропом, петрушкой, сельдереем и пр. вкусны и полезны для здоровья. Однако не слишком хорошо, если в зелени, добавленной в какое-нибудь блюдо, присутствуют частички песка. Иногда, как бы тщательно не промывалась зелень, песок и земля на ней, к сожалению, все равно остаются. Между тем, соблюдая определенные правила, можно легко обезопасить себя от появления в блюдах с зеленью хрустящего песка.

Правильно срезаем растения

Срезать для приготовления блюд нужно стараться самые верхние части растений. Больше всего песка скапливается на нижних листьях укропа, петрушки и т. д. При этом срезать зелень рекомендуется острыми ножницами, удерживая нижнюю часть. Это снижает риск того, что растение при срезке заденет листочками землю.

Подготовка зелени

Сорванную или срезанную на огороде зелень перед приготовлением блюд следует правильно подготовить. Все загрязненные землей веточки нужно, конечно же, удалить. Также следует обрезать ножом или ножницами нижние части черешков растений. В некоторых случаях черешки и вовсе можно удалить.

В особенности полезной такая процедура будет, если зелень у вас еще маленькая, и вы срезали ее почти под корень. Большая часть песка скапливается именно на первом сантиметре стебельков укропа и другой зелени.

Промывка

Разумеется, правильно нужно и промывать зелень перед использованием в приготовлении блюд. Возьмите миску с чистой водой и сложите в нее срезанную на огороде траву. Не кладите зелень большим пучком. Сначала разберите ее на несколько небольших пучков.

Воду для замачивания лучше использовать теплую. Подержите зелень в воде 1-1.5 часа. Каждый полчаса меняйте воду, так как песок начнет оседать на дно. На заключительном этапе промойте зелень под проточной водой. Промывку производите как можно более тщательно.

Нитраты и пестициды

Удобрения, используемые дачниками, часто содержат вредные для организма человека вещества. Некоторую опасность в этом плане могут представлять даже натуральные органические подкормки типа навоза и перегноя. При использовании химических же удобрений вредные вещества в зелени и овощах накапливаются обязательно.

Пестициды и нитраты при этом могут накапливаться в зеленых частях растений. А следовательно, осторожными при использовании зелени для приготовления блюд стоит быть и в отношении этих вредных веществ.

Нормы нитратов

Конечно, собранная на собственном огороде зелень вряд ли будет содержать большое количество нитратов. Однако в отношении магазинного продукта в этом уверенным быть, к сожалению, нельзя. Отказываться от приобретения укропа, лука, петрушки и т. д. в магазине, конечно, не нужно. Однако покупать стоит стараться все же максимально качественный не слишком дешевый продукт.

Нитраты в овощах и зелени действительно могут быть очень опасными. Считается, что для взрослого человека допустимой нормой употребления таких веществ в день являются 5 мг на 1 кг массы тела. Максимально предельной дозой, не приносящей особого вреда здоровью, являются 500 мг нитратов в день. Доза в 600 мг уже считается токсичной.

Чем опасна для здоровья зелень с нитратами

Под действием особого фермента нитраты преобразуются в нитриты. Последние, поступая в организм человека, вступают во взаимодействие с гемоглобином крови. В результате в организме человека начинают происходить вредные окислительные процессы. Результатом таких реакций становятся образование вместо гемоглобина метгемоглобина. Метгемоглобин же, в отличие от гемоглобина, не способен переносить кислород. В результате в организме человека происходят серьезные нарушения в дыхании клеток.

Кроме того, нитраты практически полностью убивают полезную микрофлору в кишечнике. А это способствует быстрому развитию вредной микрофлоры. Кишечник перестает нормально работать. В результате в организм человека начинают попадать вредные токсины.

Также нитраты заметно снижают концентрацию витаминов в крови и тканях организма и замедляют общий нормальный обмен веществ. Конечно, это также негативно сказывается на самочувствии человека и его здоровье.

Как очистить зелень от нитратов

Зелень в плане содержания нитратов, к сожалению, является даже намного более опасным продуктом, чем овощи и фрукты. Если в магазинных арбузах обычно содержится 80 мг нитратов на 1 кг, а к примеру, в моркови — 600, то в зелени — 2400 мг/кг.

Купленную в магазине зелень, чтобы уменьшить в ней количество нитратов, рекомендуется промывать самым тщательным образом. Описанный выше способ замачивания позволит освободить ее не только от песка, но и от некоторого количества нитратов.

Если вы не уверены в том, что зелень, приобретенная в торговом центре, не содержит много нитратов, в воду можно также добавить немного лимонного сока или морской соли. Кроме того, при использовании ее для приготовления блюд стоит удалять черешки. Именно в них нитратов обычно накапливается больше всего.