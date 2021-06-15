Мнение: Удар “Байркактара”

Познавательное видео от канала "Серая зона" на тему применения турецких БПЛА "Байрактар" в актуальных локальных войнах последних лет.

В целом, несмотря на то, что данная машина отнюдь не является неузявимой или чудо-оружием, недооценивать ее роль и значение конечно же не стоит. Именно "Байрактар" и удачные кампании с его применением спровоцировал взрывной рост интереса к ударным БПЛА, который по своим последствиям превысил тот бум, которые спровоцировали факты удачного применения БПЛА боевиками ИГИЛ в ходе сирийской и иракской войн. Турки вовремя заскочили на этот поезд и успешно ворвались в мировые лидеры по БПЛА.

Плюс еще на тему БПЛА из накопившегося.



Концепция "беспилотного поля боя", где все операторы воздушной и наземной техники находятся на удалении и обеспечивают нанесение ударов в режиме реального времени для обеспечения наступления пехоты и пилотируемой бронетехники.



Иностранные компоненты использовавшиеся при производстве "Орлан-10".

Тут в перспективе РФ может столкнуться с теми же проблемами, с которыми столкнулась Турция, когда ряд западных стран ограничили поставки комплектующих для "Байрактаров", в результате чего Турция была вынуждена в авральном порядке заниматься решением вопросов импортозамещения дабы сохранить темпы производства. Само собой, надо двигаться к созданию полного замкнутого цикла производства БПЛА, который бы не зависел от отношений со странами НАТО. Насколько я читал, в последних моделях перспективных БПЛА доля иностранных комплектующих постепенно сокращается.



Иранские клоны американского БПЛА RQ-170.

Shahed-161. Shahed 171 и Shahed 191. Иранские машины позиционируются не только как разведывательно-ударные, но и как погодные – одна из модификаций используется в погодной службе и занимается разгоном облаков над Тегераном.



Схема венесуэльского БПЛА ANSU-2000. Предполагается, что БПЛА разрабатывается с опорой на чертижи иранских БПЛА типа Shahed, которые в свою очередь являются родственниками американского RQ-170. Так что если построят, то это будет еще один дальний внебрачный родственник американского дрона.



Концепция мобильной системы борьбы с роем малоразмерных БПЛА. Разрабатывается DARPA.

Схема работы против квадрокоптера.

Подробнее о этой системе можно почитать вот тут https://www.thedrive.com/the-war-zone/40982/darpas-interceptor-drone-shoots-stringy-streamers-to-drop-enemy-drones

В целом, это попытка заранее подготовиться к неизбежному насыщению поля боя различными дронами и создать средства защиты на тактическом уровне там, где нет возможности таскать мощные системы РЭБ и современные ЗРК. С другой стороны, одно дело валить квадрокоптеры и небольшие дроны с гранатами и минометными минами и совсем другое дело бороться с современными ударными БПЛА и барражирующими боеприпасами. Тут пока вопрос остается открытым.

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