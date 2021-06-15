 

При пожаре на АЗС в Новосибирске пострадали шесть человек

15.06.2021, 4:26, Новости дня
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В результате пожара на автозаправочной станции в Октябрьском районе Новосибирска пострадали шесть человек, сообщили экстренных службах.

В Новосибирске по улице Гусинобродское шоссе, 60 горит автозаправочная станция, в том числе машин на газовом топливе. Происходят взрывы резервуаров с топливом, передает РИА «Новости».

Площадь пожара составляет 800 кв. метров. «Площадь пожара выросла с 500 до 800 кв. метров. Номер сложности пожара повышен со второго до третьего», – сказал источник.

«Всего пострадали шесть человек, четверо из них персонал станции и двое пожарных, которые вели борьбу с огнем», – сказал источник ТАСС. Он добавил, что ранее поступившая информация о пострадавшем ребенке не подтвердилась.

В то же время, по данным регионального Минздрава, в результате пожара пострадали пять человек. «Мужчины, один тяжелый, остальные – средней тяжести, плюс пятый пострадавший легкий», – сказала главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова.

В ГУМЧС также сообщили, что в связи с пожаром Гусинобродское шоссе полностью перекрыто от торгового центра «Дружба» до улицы Доватора. Также перекрыты трамвайные пути.



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