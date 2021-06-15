 

Роскомнадзор потребовал разблокировать видео о дискриминации «Спутника V»

15.06.2021, 4:26, Новости дня
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YouTube должен снять все наложенные ограничения с ролика о дискриминации российской вакцины «Спутник V», сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

«Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи на канале «Депутат Слуцкий». Материал, доступ к которому был ограничен <…> YouTube (принадлежит Google), освещает проблемы пандемии коронавируса, вакцинации и затрагивает вопросы создания за рубежом барьеров для российской вакцины «Спутник V», – сообщается в Telegram-канале ведомства. 

Отмечается, что в письме ведомства указано, что подобные действия компании нарушают принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Youtube заблокировал ролик о препятствовании за рубежом продвижению «Спутник V», попытка подать апелляцию на это решение ни к чему не привела.



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