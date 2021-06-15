 

NBC без пояснений привела слова Путина о «лиге сексуальных реформ»

15.06.2021, 4:26, Новости дня
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Телекомпания NBC предпочла буквальный и дословный перевод без пояснений интервью президента РФ Владимира Путина, включая цитаты и фразеологизмы, сообщают информационные агентства.

Рассуждая о внутренней политике США, Путин использовал пословицу «нечего на зеркало пенять, когда рожа крива». Ее перевели дословно – «don’t be mad at the mirror if you are ugly». Ряд западных СМИ взяли эту фразу для заголовков, передает ТАСС.

Дословно перевели и цитаты из художественных произведений, причем приводятся они без кавычек. Так, Путин процитировал «Золотого теленка» Ильфа и Петрова. В книге, желая остановить жалобы Паниковского на то, что тот беден и его не любят девушки, Остап Бендер заявляет: «Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ». Путин предложил «жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ», чтобы остановить поток обвинений в адрес РФ в связи с приписываемыми Москве кибератаками. NBC перевела его слова как «you can take your complaint to the International League of Sexual Reform». Никаких пояснений к заявлению Путина NBC не приводит. Слова из песни «За того парня» из фильма «Семнадцать мгновений весны» «что-то с памятью моей стало» перевели как «something wrong with my memory».

При этом интервью публиковалось частями. NBC, сильно монтируя беседу, убрала отдельные фразы. К примеру, цитата из «Золотого теленка» есть только в полной стенограмме. Однако NBC обещала показать полную версию встречи. 

Журналист Кир Симмонс рассказал, что Путин продолжал беседу даже после окончания записи интервью. По его словам, Путин продолжал убеждать его в том, что Запад финансирует оппозицию в России.

Напомним, Путин впервые за три года дал интервью американским СМИ. В беседе с NBC он сообщил о развитии политической системы РФ и деградации отношений США и РФ до самой низкой планки. Путин во время интервью заявил, что поведение Симмонса было некорректным, поскольку тот не раз перебивал его.



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