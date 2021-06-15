Мнение: О смерти Навального в колонии

Конечно, рано или поздно это должно было случиться. Наверное, не найти в России человека, у которого были бы сомнения на сей счёт. И вот, случилось…

Причём речь уже не о метафоре, не о политическом или моральном смысле. О самом, что ни есть грубом, физическом смысле слова «смерть» идёт речь.

О смерти российского оппозиционного политика Алексея navalny Навального в колонии сказал человек, безусловно, информированный… Нынешний, 46-й президент США Джо #Байден заговорил об этом.

По его словам, если оппозиционер Алексей Навальный умрёт в тюрьме, это докажет, что российские власти не намерены соблюдать права человека. «Смерть Алексея Навального стала бы еще одним признаком того, что у России мало намерений — или вовсе нет — соблюдать основные фундаментальные права человека. Это была бы трагедия», — подчеркнул действующий глава Белого дома. Он также добавил, что смерть оппозиционера навредит отношениям России с остальным миром, в том числе с #США.

Говоря по совести, после таких слов и заявлений за жизнь Алексея Навального стоит и впрямь опасаться всерьёз. Множество влиятельных людей в отечественном истеблишменте, заинтересованных в продолжении конфронтации с крупнейшей на сегодня сверхдержавой, становятся ещё больше заинтересованными в его смерти. Да и среди американских «ястребов», для которых Россия – удобный публичный соперник, аналогичных интересантов, пожалуй, тоже найти можно. История знает немало примеров, когда желания таких персон становились руководством к действию, например, для спецслужб.

Но это пока рассуждения чисто гипотетические.

По практике же нужно сказать вот что. Заключённые умирали, умирают и, к сожалению, будут умирать в местах лишения свободы. Хоть в России, хоть в США, хоть в Европе. Объективная #статистика говорит, что по состоянию на 31 января 2020 года в российских местах лишения свободы находились 519,6 тыс. чел., и в течение 2019 года умерли 2420 заключённых. Показатель смертности на 10 тыс. узников таким образом составил 46,6. Это даже чуть меньше, чем среднее арифметическое по всем странам—членам Совета Европы (47,7). Что касается США, то там умирают в год 25-28 чел. на 10 тыс. заключённых в тюрьмах и 12-13 чел. на 10 тыс. находящихся в СИЗО.

Если говорить о причинах, то за последние три года почти треть смертей в российских местах лишения свободы происходит из-за ВИЧ-инфекции, согласно данным пресс-бюро ФСИН. Второе место досталось «другим причинам» (без уточнений) — таких 29% от всех смертей. И здесь, вероятно, скрываются как суициды, так и откровенный криминал, маскируемый под самоубийство. На третьем месте — сердечно-сосудистые заболевания (22%).

В целом, к сожалению, российские зеки практически бесправны в медицинском плане. Можно предположить, что значительная часть смертей в неволе связана с халатным или несвоевременным оказанием медпомощи в учреждениях ФСИН. Это системная проблема, корни которой уходят в негласный общественный консенсус, что заключённый должен страданием и болью искупить свою вину. Как бы ни ужасались отдельные граждане на воле, что в ИТУ, ИТК, СИЗО и тюрьмах не хватает ни квалифицированных врачей, ни диагностического оборудования, ни современных лекарств, в глубине души большинство считают, мол, «так и надо».

Но вернёмся к откровениям Джо Байдена. В среднем за год более 4 тыс. чел. умирают в заключении в США и более 2 тыс. чел. – в России. Но только смерть одного из них почему-то в глазах нынешнего главы Вашингтонской администрации послужит признаком того, что #Россия отказывается «соблюдать основные фундаментальные права человека».

Можно ли было ещё яснее заявить о том, что Алексей Навальный – засланный казачок и «агент Госдепа»?

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