Блузка с бантом смотрится очень элегантно и женственно: какие детали дополнят образ (фото)

С помощью моды мы выражаем собственный характер и настроение. Чаще всего наш гардероб состоит из базовых вещей: футболок, водолазок, платьев, юбок и брюк. Но язык моды иногда может быть забавным и даже странным. Дополнить образ и подчеркнуть свою индивидуальность можно с помощью необычных вещей и аксессуаров. Например, женственной и элегантной блузки с бантом.

Бант на блузке – стильный аксессуар

Блузка обычно выглядит слишком строго и официозно. Бант же придаст ей больше женственности. Такие блузки прочно ассоциируются с элегантными француженками, которые носят их с недлинными юбками и беретами. Бант, как правило, располагается на шее или в области декольте. Выделяют разные модели. Банты могут быть большими и маленькими, однотонными и цветными. Завязывать их тоже можно по-разному.

Удивительно, но дизайнеры, создающие блузки с бантами, вдохновлялись… кошками. В прошлом животным часто крепили на шею декоративный ошейник с бантиком.

Когда появились первые блузки с бантами?

Считается, что первые блузки с массивными бантами появились еще в середине XIX века. Тогда их носили только самые вычурные модницы. Во всеобщий обиход блузки с бантами вошли только в начале XX века, а популярностью они стали пользоваться в 1930-х. В моду их ввели такие культовые дизайнеры, как Коко Шанель и Ив Сен-Лоран. Блузки с бантами прочно обосновались в их коллекциях, что помогло кутюрье завоевать всеобщую любовь в Европе и Америке.

Более того, в 1980-х сама Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании, сделала блузку с бантом своим фирменным аксессуаром. Она носила ее на многие официальные встречи. Ей стали подражать и другие модницы, а сама блузка с бантом стала символом интеллигентной и образованной женщины.

Мода циклична, и блузки с бантом снова возвращаются на подиумы только в 2010-м. Престижные дизайны вновь вводят этот аксессуар в свои коллекции. Блузки с бантами выбирают молодые девушки, эта одежда становится частью повседневного стиля.

Неудивительно, что сейчас блузки и даже платья с элегантными бантами на шее можно увидеть практически в каждом магазине. Как их правильно носить, чтобы выглядеть стильно? Поведаем о нюансах подбора блузок ниже.

Стильные блузки с бантами

Сегодня дизайнеры отошли от привычного дизайна строгой блузки, украшенной миниатюрным бантом. Теперь они экспериментируют с длиной и шириной лент, материалами и украшениями. Бантами украшают не только блузки, но и топы, футболки, платья и даже свитеры.

Впрочем, классическая модель блузки с бантом до сих пор в моде. У нее длинные рукава, а сам аксессуар крепится на шею. Длина его лент редко превышает 1 метр. Банты и блузки шьют из шелковистой или атласной ткани, которая плотно прилегает к телу. Это гарантирует, что аксессуар не помнется и всегда будет выглядеть аккуратно.

Последний тренд – пышные банты из шифона. Это полупрозрачная ткань, из которой шьют воздушные платья и блузки. Часто бант для них делают контрастным, чтобы он стал изюминкой образа.

Банты любого размера

Дизайнеры экспериментируют и с длиной лент. Кто-то крепит к блузке короткий бант, больше похожий на строгий галстук-бабочку. Другие же предпочитают не экономить материал. Длинные ленты завязывают в сложные конструкции – такой образ будет выглядеть помпезно и эффектно. Если вам не нравится слишком вычурный бант, вы всегда можете распустить ленты и связать их попроще.

Маленькие банты обычно украшают молодежные блузки. А под громоздкими лентами легко потерять свою индивидуальность, поэтому их не сочетают с другими аксессуарами. Такие банты сами по себе становятся изюминкой образа.

Как красиво завязать бант на блузке?

Крепление банта – целое искусство. Это не похоже на то, как вы завязываете шнурки на своих кроссовках. Ленты должны лежать аккуратно и опрятно. Если бант будет завязан криво, то и образ получится неудачным.

Способы завязывания банта зависят от его длины и вашего вкуса. Например, сегодня модницы предпочитают оставлять ленты почти распущенными. Это излюбленный прием Кейт Миддлтон, у которой концы банта спадают до самой талии. Другие женщины не отходят от классики. Они плотно завязывают ленты так, чтобы их длина едва доходила до линии груди.

Как правило, дизайнеры редко оставляют концы бантов распущенными. Лучше, если они не будут опускаться ниже груди. Слишком длинные ленты создают иллюзию, которая сделает вашу фигуру визуально шире.

Развязанный бант тоже выглядит стильно

Бант можно и вовсе оставлять развязанным. Нет правила, которое гласило бы, что ленты нужно обязательно связывать. Например, обладательницам большой груди рекомендуется избегать пышных бантов. Они будут только увеличивать ее, из-за чего образ станет слишком массивным.

Стоит учитывать, что развязанные ленты хорошо смотрятся только на высоких женщинах. Если у вас низкий рост, то старайтесь подвязывать бант ровно на линии груди. Ленты, свисающие до бедер, будут визуально делать вас чуть ниже.

С какими вещами можно сочетать блузки с бантами?

Такие блузки сами по себе смотрятся вычурно, поэтому они перехватывают все внимание на себя. Сочетать их с другими вещами нужно осторожно, иначе есть риск сделать образ слишком перегруженным.

Сочетать классическую блузку с таким украшением проще всего с брюками или джинсами. Если вы надеваете светлый верх, то низ должен быть контрастным – черным, темно-серым, коричневым. И наоборот. Не забудьте заправить блузку в джинсы, чтобы сделать образ более современным.

Высокие женщины могут носить блузки с распущенными лентами. Их можно сочетать с юбками-карандашами или расклешенными брюками. Для создания летнего образа такую блузку можно надеть и с шортами. Но важно, чтобы они были сшиты из брючной ткани и имели классический крой. Обычные короткие джинсовые шорты не сочетаются с бантами, поэтому такой образ будет выглядеть неуместно.

Блузки с короткими бантами станут идеальной частью делового образа. Носите их с пиджаками и классическими брюками. Не забудьте надеть туфли или ботинки на каблуке, чтобы сделать образ более женственным.

Стиль преппи

Блузки с бантиками – это главный атрибут образа преппи. Он навеян школьной формой, которую носят девочки в США. Бант-преппи сам по себе небольшой, а его ленты достаточно узкие. Поэтому его пришивают к повседневным платьям и даже к футболкам. Такие банты часто бывают контрастного цвета. Например, на белую блузку дизайнеры крепят черные ленты.

Блузки в стиле преппи станут отличной частью повседневного или делового образа. Их можно носить с короткими юбками и кожаными куртками. Блузка с небольшим бантом хорошо смотрится с массивными ботинками.

Не бойтесь сочетать несочетаемое, но учитывайте нюансы своей фигуры. Помните, что на образ влияет и ваша прическа. Так, блузки с пышными бантами хорошо сочетаются с высокими пучками и хвостами. Распущенные волосы, наоборот, могут сделать образ перегруженным.

Аксессуары в дополнение к банту

Бант в качестве аксессуара перетягивает все внимание на себя, поэтому сочетать его с другими украшениями нужно осторожно. С такими блузками хорошо смотрятся небольшие сумки (например, миниатюрные летние модели, перекидывающиеся через плечо). Если вы выбираете высокую прическу, дополните образ массивными серьгами, свисающими до самых плеч.

Если вы боитесь переборщить с аксессуарами, попробуйте экспериментировать с цветами. Блузку пастельного оттенка можно носить с яркой юбкой или брюками. Не забывайте и о других атрибутах образа в стиле преппи. К ним относят колготки, мокасины и лосины, а также пиджаки в клетку. А еще сверху на блузку с бантом можно надеть свитер с круглым вырезом.