Салициловая кислота и не только: вредные ингредиенты для ухода за сухой кожей

Тем, у кого сухая кожа, приходится тратить много времени на уход за ней. Она шелушится, раздражается от малейшего воздействия и рано стареет. Есть различные профессиональные средства, но некоторые из них покупать не стоит. Вот ингредиенты для ухода за сухой кожей, которых следует избегать, если не хотите проблем.

Алкоголь

Спирт — это растворитель, который помогает разжижать активные ингредиенты и ограничивает кристаллизацию во время приготовления косметических средств. Он также обладает бактерицидным действием и работает, как консервант. Однако спирт сушит кожу даже у людей с достаточной ее жирностью.

При покупке средств по уходу необходимо обращать внимание на термины SD Alcohol, Denatured Alcohol, Isopropyl Alcohol, потому что все они являются названиями этого ингредиента. Чрезмерное содержание алкоголя в средстве у людей с сухой кожей может привести к экземе, розацеа и псориазу. Поэтому старайтесь выбирать ту косметику, в которой его мало или нет вовсе.

Ароматизаторы

Токсичность большинства химических веществ, используемых для изготовления ароматизаторов, не контролируется. Эти ингредиенты, не указанные в списке, могут вызывать раздражение кожи, мигрень и симптомы астмы. Нередко в косметические продукты добавляют натуральные и синтетические ароматизаторы для создания аромата. Но они могут вызвать раздражение, если у вас сухая или чувствительная кожа.

Парабены

Парабены — это антибактериальные и противогрибковые вещества, используемые в качестве консервантов для предотвращения бактериальных инфекций и ограничения расщепления активных ингредиентов, снижающих эффективность косметических средств. Некоторые исследования показали, что определенные типы парабенов связаны с развитием рака, но косметический рынок все еще наводнен продуктами, содержащими этот ингредиент.

Это не означает, что вы должны заменять всю косметику и средства по уходу на натуральные ингредиенты, но вам следует избегать тех из них, которые содержат парабены. Правда, некоторые недобросовестные производители попросту не указывают этот ингредиент в составе или заменяют его словами «антибактериальные вещества».

Гликолевая кислота

Гликолевая кислота, также известная как AHA, включает гликолевую, молочную и лимонную кислоты. Это химический эксфолиант, обычно используемый в продуктах для удаления черных точек и загрязненных пор. Нужно отшелушивать кожу не реже одного раза в неделю, даже если она сухая, избегайте продуктов, содержащих гликолевую кислоту.

Этот ингредиент может сделать кожу еще более раздраженной, шелушащейся, восприимчивой к солнечным ожогам, поскольку она потеряет естественную защитную пленку. У сухой кожи ее и так почти нет, не стоит подвергать себя еще большему риску.

Салициловая кислота

Бета-гидроксикислота или салициловая, как ее чаще называют, часто используют для лечения прыщей. Молекулярная структура салициловой кислоты позволяет ей глубже проникать в кожу. Попадая в клетки, салициловая кислота растворяет вещества, которые связывают клетки, вызывающие прыщи, со здоровой кожей. Салициловая кислота часто используется в средствах по уходу для людей с жирной и склонной к акне кожей.

Этот ингредиент действительно работает, только если вы знаете, как применять его в правильной дозе, и используете точные научные данные. В случае чрезмерного употребления салициловой кислоты кожа может стать раздраженной и сухой, вы можете даже получить отравление салициловой кислотой. Поэтому лучше избегайте этих ингредиентов или следите, чтобы их процентное соотношение было низким.