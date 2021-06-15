 

Мнение: Мысленный эксперимент

15.06.2021, 3:38, Разное
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Забавно о теории эволюции.

https://vott.ru/entry/591292?cid=6806966 – цинк

Источник: Colonel Cassad



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