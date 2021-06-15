Мнение: Мысленный эксперимент
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Забавно о теории эволюции.
https://vott.ru/entry/591292?cid=6806966 – цинк
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
Забавно о теории эволюции.
https://vott.ru/entry/591292?cid=6806966 – цинк
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
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