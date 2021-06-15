Путин отверг заявления о планах РФ прекратить сотрудничество с США в космосе

Президент РФ Владимир Путин в интервью NBC заявил, что Москва не планирует заканчивать сотрудничество с Вашингтоном в космосе.

Как отмечает телеканал, глава российского государства отрицает, что Москва «планирует завершить сотрудничество с США в космосе, одной из последних областей общих интересов», несмотря на угрозы со стороны главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина «выйти из проекта Международной космической станции».

«Я думаю, вы просто неправильно поняли. Мы заинтересованы в продолжении работы с США в этом направлении, и мы продолжим это, если наши партнеры в США не откажутся от этого», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что решение о выходе РФ из проекта Международной космической станции (МКС) может быть пересмотрено в случае снятия американских санкций. При этом он заявил, что в ближайшие два-три года против РФ могут начать вводить экологические санкции.