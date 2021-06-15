 

Уилан попросил Байдена вернуть его в США «к семье и собаке»

15.06.2021, 3:29, Новости дня
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Американец Пол Уилан, осужденный в РФ за шпионаж, попросил американского президента Джо Байдена вернуть его в США. свидетельствует аудиозапись.

Она была сделана 30 мая в ходе разговора Уилана с родителями. В начале записи брат осужденного Дэвид сообщил, что Пол Уилан просил обнародовать ее перед саммитом РФ и США. На записи Уилан, обращаясь к Байдену, заявил: «Умоляю вас покончить с этим ужасающим делом с дипломатией вокруг заложников». Уилан заверил, что «невиновен», а задержание называет «несправедливым». Он утверждает, что «не было никакого преступления шпионажа». «Секретный процесс без улик доказывает этот факт», – сказал он.

Также Уилан отметил, что обращается к Байдену «после 30 месяцев задержания со стороны российского правительства – а это вдвое дольше, чем американцев держали в заложниках в Тегеране» в 1979–1981 годах. По версии Уилана, его арест – это «похищение американского туриста». Уилан сказал, что его поддерживают члены Конгресса США и американские граждане, которые требуют «немедленных решительных действий». «Пожалуйста, верните меня домой к моей семье и моей собаке Флоре, там мое место. Спасибо, господин президент, за намерение вернуть меня домой», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, президент РФ Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что может рассмотреть обмен заключенными между Россией и США. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков сообщил, что в рамках механизма Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц РФ готова передать США американских граждан, но Уилан в их число не входит.

Бывший американский морской пехотинец, житель США, Канады, Ирландии и Великобритании Пол Уилан в декабре 2018 года приехал в Москву на свадьбу к другу и был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США. У него обнаружили документы, содержащие гостайну. Рассмотрение дела шло в закрытом режиме. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно ездил в Россию с 2007 года. Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.



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