Санкции США помешали изготовлению Россией спутника для Анголы

Из-за санкций США России, возможно, придется переделывать спутник связи AngoSat-2 для Анголы, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Как отметил источник РИА «Новости», США запретили европейской компании Airbus поставку в Россию «модуля полезной нагрузки с ретрансляционным оборудованием». Запрет объясняется «наличием в нем американской электронной компонентной базы». Из-за действий США требуется пересмотр схемотехнических решений и согласование с заказчиком.

Напомним, с мая США запретили поставки в Россию американской космической электроники, подпадающей под требования правил экспорта товаров и услуг оборонного значения ITAR. Роскосмос призвал Вашингтон к отмене санкций.