 

Чтобы клубника оставалась ароматной: как правильно собрать выращенный урожай

15.06.2021, 3:14, Разное
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Клубнику любят все дети и взрослые. Ягоду можно встретить на большинстве дачных участков. Но мало вырастить кусты клубники, урожай необходимо правильно собирать, чтобы оставить плоды ароматными и вкусными.

Собирайте ягоды вовремя

Клубника созревает к середине июня. Поэтому необходимо полностью красные плоды стразу срывать с кустов. Ведь перезревшая ягода теряет все вкусовые качества.

Не работайте в жару

Чтобы сохранить вкус и аромат плодов, собирать ягоду необходимо утром, в сухую погоду. А для предотвращения выделения сока клубника срывается вместе с небольшой частью стебля. Если вы боитесь нарушить целостность плодов, то проведите сбор при помощи ножниц, чтобы аккуратно обрезать черешки.

Для сбора используйте правильные емкости

Клубнику собирайте в картонные или деревянные контейнеры. Плоды укладывайте максимум в три ряда. Бидоны, бутылки и ведра для такой цели не подходят. Емкости для ягод должны обязательно проветриваться.

Сразу очищайте ягоды

Клубнику очень просто повредить во время сбора. Поэтому, если ягода загрязнена, аккуратно промойте плоды. Но чтобы избежать этой неприятности, желательно мульчировать грядки с кустами соломой или черным агроволокном.

Сортируйте при сборе плоды

Чтобы не перебирать и не перекладывать клубнику, лучше сразу разделять ягоду на крупную, мелкую и испорченную. Можно также отсортировать ягоду на пригодную в пищу и для хранения в морозилке.

После сбора

Плоды необходимо хранить в прохладном и просторном месте. В таких условиях ягода хранится двое суток. Но желательно в течение нескольких часов переработать или употребить в пищу клубнику, ведь она теряет свои вкусовые качества в первые часы после сбора.

Испорченную ягоду перебирают и выбрасывают на компостную кучу. При повышенном уровне влажности плесень распространится очень быстро.



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