 

В Госдуме предложили расширить ограничения выдачи лицензии на оружие

15.06.2021, 3:04, Новости дня
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В поправках к законопроекту об усилении госконтроля за оборотом оружия предлагается расширить перечень оснований для отказа в выдачи лицензии на приобретение оружия.

Как следует из электронной базы данных Госдумы, комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять во втором чтении поправки в закон «Об оружии». Сейчас лицензия не выдается тем, у кого есть неснятая или непогашенная судимость за умышленное преступление, либо отбывшим наказание за тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное с применением оружия. В первом чтении приняли поправки, согласно которым лицензию не должны выдавать тем, у кого есть две и более судимости, передает РИА «Новости».

В поправках ко второму чтению предлагается ужесточить ограничения и не выдавать лицензию при судимости за «умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия», за «преступление террористического характера и (или) экстремистской направленности, а также за преступление, совершенное в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма». Кроме того, лицензию не хотят выдавать лицам с судимостью за «преступление, совершенное с применением насилия в отношении несовершеннолетнего».

Граждане, управлявшие автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или же передавшие его для вождения нетрезвому человеку, в течение года не смогут получить лицензию на оружие, говорится в поправках. Временное ограничение относится и к лицам, привлеченным к административной ответственности за потребление наркотических средств или психотропных веществ, а также к тем нарушителям, к которым был применен в качестве меры наказания административный арест.

Также предложено аннулировать лицензию, если владелец оружия не представит его в нужное время для осмотра. В случае приобретения списанного оружия «до дня вступления в силу настоящего Федерального закона» необходимо будет в течение года уведомить об этом власти.

Госдума в первом чтении одобрила внесение изменений, ужесточающих контроль в сфере оборота оружия, в законы в законы «Об оружии» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в конце мая.

11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. После случившегося президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.



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