Мнение: С той стороны очень грязно

Да это просто праздник какой-то.

После пресс-конференции в МИД Белоруссии https://colonelcassad.livejournal.com/6840564.html, откуда трусливо сбежали западные дипломаты и СМИ, Протасевич совсем разошелся и дал еще одно интервью для белорусских СМИ, пройдясь по "невероятным".

В целом, очень полезное приобретение для Батькиной пропаганды. Убегающие от Протасевича дипломаты и журналисты, а также мантры "не верьте ничему, что говорит Протасевич" и "вообще лучше это не смотреть", отражают простую истину, что по существу того, что говорит Протасевич, им сказать просто нечего. Поэтому разбора заявлений Протасевича по существу и нет среди "невероятных", ибо если начать, то сразу оставшиеся шаблоны начнут рассыпаться.

И еще. Вот казалось бы, вот Протасевич в режиме реального времени, ну давай, задавай под камеру каверзные вопросы, чтобы подловить либо Протасевича, либо КГБ Белоруссии. Ведь в этом же состоит работа журналиста (как они любят об этом рассказывать), выводи так сказать на чистую воду. Но ничего кроме бегства они предложить оказались не в состоянии – таковы на данный момент "высокие стандарты" западаной журналистики и примкнувших к ней СНГшных эпигонов. По сути, они просто спрятались за мантрой "не надо верить ничему что он говорит". И так ведут себя те, кто в прошлом году вопил, что "власти нечего ответить на неудобные вопросы". Лукашенко, кстати, не побоялся выйти к аудитории с неудобными вопросами. Не зассал, когда его уже все списали. Ну а тут, жалкая армия медийных борцов за демократическую Белоруссию обратилась в бегство даже не попытавшись дать бой. И это чудесное заголение также замечательный плюс всей этой истории с Протасевичем.

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