Цены отморозились

Продукты дорожают двузначными темпами. Это – результат действий правительства.

Банк РФ 11 июня 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 50 б.п. (базисных пункта) до 5,50% годовых. Предположу, что большинство наших граждан, услышав такое сообщение, не очень-то поймут, что это весьма тревожная информация. Тревожная, потому что принимая это решение, Банк РФ фактически признается: инфляция в РФ заметно ускоряется. Таким решением Банк РФ удорожает деньги для коммерческих банков, которые как раз берут их у него под эту самую ключевую ставку. Делает это он для того, чтобы сдержать инфляцию.

Фото: РИА Новости

Цены и вправду ускоряют свой рост. Кто-нибудь скажет: «Эка невидаль, это и так очевидно». Конечно, очевидно, потому что мы — потребители — все это ощущаем на своих кошельках. Что дальше ожидать? Это юные люди не представляют, что такое по-настоящему высокая инфляция, а люди зрелых и старших возрастов прекрасно помнят инфляционный ужас 90-х годов прошлого века.

Но сначала все-таки немного официальной статистики, которая также говорит о серьезности проблемы. С начала 2021 года и по 7 июня 2021 года потребительские цены в РФ выросли, по данным Росстата, на 3,7%. Понимаю, многие скажут, что таким цифрам по инфляции верить нельзя, но будем оперировать официальными данными — какие есть, такие и есть.

Акцентирую ваше внимание на этой цифре потому, что именно столько — 3,7% — должна была составить инфляция в целом за 2021 год, согласно официальному правительственному прогнозу, исходя из которого принимался федеральный бюджет на 2021 год. То есть

уже к 7 июня текущего года мы вычерпали, если можно так сказать, годовой лимит по росту цен. А ведь еще даже I полугодие не закончилось.

Именно поэтому Правительство и Банк РФ вынуждены пересматривать свои прогнозы на 2021 год. Так они будут делать до конца года, а потом скажут, что итоговая инфляция за год (6-7%…?) оказалась близка к прогнозируемой. Вот такое лукавство, потому что сравнивать надо, конечно же, итоговые показатели по инфляции с прогнозом, с которым вступали в 2021 год, а не с той его версией, которая появится к концу года.

Что с ростом цен по отдельным продовольственным товарам за последние полгода? С конца декабря 2020 года лидерами подорожания, по данным Росстата, стали овощи: лук репчатый подорожал на 38,9%, капуста — на 60,6%, картофель — на 70,2%, морковь — на 80,3%. В принципе, во многом такое подорожание объясняется сезонностью, но все-равно овощи в этом году в цене растут значительно быстрее, чем в прошлые годы.

Объективности ради, следует признать, что сегодня быстро растут цены на продовольствие и сельхозпродукцию во всем мире. В мае 2021 года индекс цен, рассчитываемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO Food Price Index) составил 127,1%, то есть цены выросли на 27,1% по сравнению со средним их уровнем в 2014-2016 годах. Именно поэтому, кстати, наши экспортеры тех же зерновых увеличили поставки, а правительство стало их ограничивать, чтобы сдержать внутренние цены. Экспорт гречки так и вообще запретили.

Однако одним только повышением цен на мировых рынках объяснить рост цен внутри страны нельзя. Правительство само «приложилось» к тому, чтобы ускорить инфляцию. Я имею в виду неуклюжие попытки директивного регулирования цен, предпринятые в конце 2020 года с целью сдержать цены на сахар и подсолнечное масло, когда вынудили производителей и ретейлеров в добровольно-принудительном порядке подписать соответствующие соглашения.

А если к этому добавить другие причины высокой инфляции в РФ (недостаточный уровень развития конкуренции, российские антисанкции, неэффективное госрегулирование тарифов естественным монополий и ЖКХ и пр.), то становится понятным, почему актуализируется проблема инфляции.

Что ждать? Честно говоря, оснований для оптимизма маловато. Я бы еще обратил ваше внимание на следующий момент. Когда говорят об инфляции, то в центре внимания всегда так называемая потребительская инфляция, показатель, которой говорит о том, как изменяются цены на товары и услуги, которые мы, потребители, покупаем.

А ведь есть еще и другая инфляция, ее показатель — Индекс цен производителей промышленных товаров — показывает, как дорожают товары, которые продают друг другу предприятия и организации.

Надо иметь в виду, что если ускоренно растут цены на промышленные товары, то завтра это, с большой долей вероятности, выйдет и на потребительский рынок.

В связи с этим информация к размышлению: уже в апреле 2021 года прирост цен производителей промышленных товаров составил 27,6% в годовом выражении, в то время как аналогичный показатель по потребительским ценам составил 5,5%. Делайте выводы, как говорится.

Одновременно с фиксацией ускоряющегося роста цен пришла информация о том, что Росстат к началу следующего года запустит систему по использованию данных контрольно-кассовой техники и будет проводить параллельно два расчета индекса потребительских цен. Если данные окажутся сопоставимыми, то Росстат может частично перейти на расчет инфляции с использованием данных из чеков.

Как относиться к этой информации? Может быть, просто хотят подправить инфляцию? Надеюсь, что нет. Подход-то, согласитесь, разумный: считать инфляцию по чекам из магазинов. Кроме того, учтем, что пока для обеспечения сопоставимости данных инфляцию будут продолжать считать и по действующей методологии. Так что пока по этому поводу — как по-новому считать инфляцию — беспокоиться не стоит. А беспокоиться надо по поводу того, что цены растут все увереннее и все быстрее.

Игорь Николаев, доктор экономических наук

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