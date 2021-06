Байден заявил, что “еще предстоит увидеть”, станет ли Украина членом НАТО, но война на Донбассе этому не помешает

На пресс-конференции спросили, значит ли то, что Россия вторглась в часть Украины, фактическое исключение возможности для Украины когда-нибудь вступить в НАТО, учитывая, что тогда США и НАТО должны будут защищать Украину от России. На этот вопрос Байден ответил: “Нет”.

В то же время на вопрос о словах президента Украины Владимира Зеленского, который “хотел получить четкий ответ “да” или “нет” о получении Украиной плана действий по членству в НАТО, Байден подчеркнул, что это зависит от достижения украинцами требуемых критериев.

“Факт, что они все еще должны искоренить коррупцию. Факт, что они должны выполнить другие критерии для того, чтобы получить ПДЧ… Это еще предстоит увидеть. А тем временем мы будем делать все возможное, чтобы предоставить Украине возможность быть в состоянии продолжать противостоять российской физической агрессии”, – сказал он.

Президент США подчеркнул, что решение о вступлении Украины в НАТО будет зависеть не только от него. “Это зависит от голосования в Альянсе. Но я знаю точно, что они [украинцы] должны убедить в этом, и это нелегко”, – сказал Байден.

Он отметил, что годы назад выступал в Верховной Раде с речью о том, что Украина имеет возможность впервые в своей истории создать государство с демократически избранной властью, не коррумпированное и не управляемое олигархами. “Я обратил их внимание, когда выступал с этой речью, что они войдут в историю как отцы-основатели Украины, если они это сделают. И им еще много предстоит сделать”, – добавил Байден.

“То, что им еще много предстоит сделать, не оправдывает агрессивных действий России на Донбассе, на море, в любой части Украины. Мы собираемся поставить Украину в положение, позволяющее поддерживать свою физическую безопасность”, – подчеркнул президент США.

Ряд СМИ, включая Bloomberg и New York Post, восприняли заявление Байдена как прямое опровержение слов президента Украины, который незадолго до этого написал в Twitter: “Руководители НАТО подтвердили, что Украина станет членом Альянса и ПДЧ является неотъемлемой частью процесса членства. Украина заслуживает должной оценки своей роли в обеспечении евроатлантической безопасности”.

Commend @NATO partners’ understanding of all the risks and challenges we face. NATO leaders confirmed that * will become a member of the Alliance & the #MAP is an integral part of the membership process. * deserves due appreciation of its role in ensuring Euro-Atlantic security

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 14, 2021

В то же время Зеленский фактически цитирует итоговое коммюнике саммита НАТО.

“Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, что Украина станет членом Альянса с планом действий по членству как неотъемлемой частью этого процесса… Мы твердо поддерживаем право Украины определять свое будущее и свой внешнеполитический курс без вмешательства извне”, – говорится в документе.

В коммюнике члены Альянса отметили, что высоко ценят “значительный вклад Украины в операции союзников, силы реагирования НАТО и учения НАТО”, но и “настоятельно призвали” Украину к дальнейшему прогрессу в реформах в соответствии с международными обязательствами.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня в Брюсселе состоялся саммит НАТО. Представителей Украины в этом году на него не приглашали.

Россия регулярно выражает беспокойство тем, что Украина может вступить в НАТО. Президент РФ Владимир Путин называет возможное приближение инфраструктуры НАТО к российским границам “красной линией” для России.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не будет решать, вступать ли Украине в НАТО.

—