Украина с 1994 года готова вступить в НАТО – Арестович

“Мне кажется, что мы в 1994 году выполнили все нужные [требования] для вступления в НАТО. Это чисто политическое решение на самом деле. Дело в том, чтобы переубедить скептиков, которые были скептиками в 2008-м, которые являются скептиками сейчас. Можем их прямо назвать: Франция, Германия. Ну и еще несколько стран. Возможно, Италия, Словения, Венгрия. Речь о том, чтобы работать с ними”, – подчеркнул он.

Арестович назвал три важных сигнала последних дней на тему вступления Украины в НАТО. Первый – заявление G7 о том, что Россия – сторона конфликта. Второй – слова НАТО о вступлении Украины в Альянс через ПДЧ. И третий – заявление президента США Джо Байдена о том, что ситуация на Донбассе не является преградой для вступления Украины в НАТО.

“Мне кажется, что как только мы переубедим скептиков, сразу все будет хорошо… Если сравнить с Болгарией, то мы очень давно готовы [ко вступлению в Альянс]”, – добавил он.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня в Брюсселе состоялся саммит НАТО. Представителей Украины в этом году на него не приглашали. Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не будет решать, вступать ли Украине в НАТО.

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