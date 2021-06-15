 

В Николаеве водитель устроил 18 ДТП подряд и гонки с патрульными – полиция

15.06.2021, 2:00, Новости дня
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Днем в полицию стали поступать сообщения о неадекватных действиях на дороге водителя автомобиля Ford. Люди поясняли, что мужчина за рулем Ford на большой скорости едет по улицам Николаева, устраивая ДТП с другими автомобилям и не останавливаясь.

Через 15 минут патрульные обнаружили это авто – машина ехала на большой скорости, а водитель на требования об остановке не реагировал, поэтому инспекторы начали преследование.

“Остановить правонарушителя удалось только путем блокирования в селе Галициново. После остановки водитель выскочил из машины и побежал – патрульные догнали и задержали его”, – говорится в сообщении.

В полиции считают, что водитель имел явные признаки наркотического опьянения, но проходить осмотр в установленном законом порядке он категорически отказался. 

Патрульные составили на 36-летнего водителя 18 протоколов по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП), 18 протоколов по ст. 122-4 (оставление места ДТП), протокол по ч. 1 ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения), протокол по ст. 122-2 (невыполнение требования об остановке) и постановление по ч. 1 ст. 126 (езда без прав) Кодекса об административных нарушениях. Административные материалы будут переданы в суд.

https://www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua/posts/2924598577808657

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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