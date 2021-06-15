Зеленский: Мы благодарны членам НАТО, но в решении саммита отсутствуют конкретные временные рамки, на которые мы надеялись

“Мы благодарны членам НАТО за такое полностью логичное решение… В то же время, в решении саммита отсутствуют конкретные временные границы последующих шагов в нашем сближении с НАТО, на которые мы надеялись”, – заявил Зеленский.

Глава государства подтвердил, что Украина “продолжит курс на реформу в сфере безопасности и обороны с тем, чтобы еще больше отвечать стандартам взаимосовместимости с государствами-членами НАТО”.

“Украина, не будучи членом НАТО, уже сегодня вносит свою весомую часть в обеспечение евроатлантической безопасности. Противостояние российской агрессии на востоке, во время которого, к сожалению, продолжают гибнуть украинские воины, является нашим неоценимым вкладом в безопасность всего евроатлантического пространства”, – сказал Зеленский.

По его словам, “роль Украины в обеспечении глобальной безопасности должна быть соответствующим образом оценена”.

В сообщении Офиса президента подчеркивается, что в итоговом коммюнике саммита страны – члены НАТО приветствовали “значительные евроатлантические реформы, которые уже осуществила Украина”, и высоко оценили весомый вклад Украины в операции Альянса, участие в Силах реагирования и учениях НАТО.

При этом Офис президента не упоминает, что значительную часть коммюнике заняли призывы к Украине продолжать реформы, “включая борьбу с коррупцией, содействие инклюзивному политическому процессу и реформу децентрализации, основанную на демократических ценностях, уважении к правам человека, меньшинств и верховенстве права”.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня в Брюсселе состоялся саммит НАТО. Представителей Украины в этом году на него не приглашали.

В итоговом коммюнике саммита страны – члены НАТО прописали подтверждение решения, принятого в 2008 году с формулировкой: “Украина станет членом Альянса с планом действий по членству как неотъемлемой частью этого процесса”.

В коммюнике члены НАТО также поддержали территориальную целостность и суверенитет Украины, Грузии и Молдовы, не признали незаконную аннексию Россией украинского Крыма. Альянс призвал Россию отменить включение США и Чешской Республики в список недружественных стран, отказаться от наращивания войск у границы Украины и прекратить ограничивать судоходство в частях Черного моря.

“Пока Россия не продемонстрирует соблюдение международного права, своих международных обязательств и ответственности, возврата к “обычному ведению дел” не может быть”, – заявили в НАТО.

Отдельно в документе Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия не сможет ветировать решение о вступлении Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден также заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина ПДЧ, он сказал, что “это еще предстоит увидеть”, и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

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