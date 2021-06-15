Фильтры для кофемашины – очень полезная штука в быту: советы по применению

Одна подруга постоянно покупает фильтры для кофемашины. Меня это удивило, так как у нее точно нет такого бытового прибора. Оказывается, эти расходные материалы она использует нестандартно. Спорим, вам тоже захочется их купить?

Контейнер для специй

Вы любите добавлять лавровый лист или гвоздику в бульон? Положите их в фильтр для кофемашины и хорошо заверните края, прежде чем кидать специи в кастрюлю. Когда блюдо будет готово, просто выловите свой пряный аналог чайного пакетика.

Вино без кусочков пробки

Открыть бутылку вина с натуральной пробкой аккуратно – непростая задача. Если кусочки древесины все-таки попали внутрь, разливайте напиток по бокалам через фильтр. Вкус вина не пострадает.

Лайфхак для цветоводов

При пересадке комнатных растений положите фильтр для кофе на дно горшка таким образом, чтобы он покрывал дренажные отверстия. Теперь при поливе мелкие кусочки земли не будут вымываться в поддон, и вы сохраните его чистым.

Крышка для микроволновой печи

Фильтрами для кофемашины можно накрывать тарелки с любой едой при разогревании в микроволновке. Это самый простой и бюджетный способ защитить внутренние поверхности печи от попадания брызг.

Дезодорант для обуви своими руками

Избавиться от неприятного запаха в любимой паре обуви можно при помощи кофейного фильтра. Поместите внутрь пару чайных ложек пищевой соды. Зафиксируйте края фильтра ниткой или скотчем. Положите это саше внутрь ботинок на ночь, оно впитает все неприятные запахи.

Воронка для сыпучих продуктов

Фильтр для кофемашины поможет аккуратно пересыпать сахар или мелкую крупу из пакета в нужную емкость. Отрежьте у него кончик. Держите фильтр отверстием над емкостью, в которую планируете пересыпать крупу. Можете осторожно пересыпать.

Универсальный сборщик пыли при работе с дрелью

Если вам нужно просверлить отверстие в стене, собрать всю пыль поможет кофейный фильтр. Расправьте его и при помощи малярного скотча приклейте там, где планируете сверлить. Вся пыль попадет внутрь. После окончания работ просто выкиньте фильтр.