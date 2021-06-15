 

Можно рядом посадить люпины: как избавиться от настырного хвоща в саду

15.06.2021, 1:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Тому, у кого в саду растет этот сорняк, не позавидовать, ведь полевой хвощ мучает садоводов-любителей, очень быстро разрастаясь. Контролировать рост такого растения, как хвощ, сложно, если вообще возможно. Однако есть несколько эффективных советов касательно того, как избавиться от полевого хвоща в саду.

Борьба с полевым хвощом

Многие садоводы используют гербициды для борьбы с сорняками. Но этот, казалось бы, эффективный и удобный метод не всегда помогает. Устойчивые к химии растения быстро прорастают снова.

Другие краткосрочные решения, такие как выкорчевывание или перекопка, вряд ли будут многообещающими в долгосрочной перспективе. Корневые побеги хвоща полевого (Equisetum arvense), называемые корневищами, разветвляются на глубину до двух метров в землю. Придется выкопать около четырех кубометров земли и аккуратно вырвать из нее все части растения, чтобы навсегда избавиться от одного хвоща.

Надо лишить сорняки всех преимуществ существования. Хвощ хорошо растет на влажных, бедных питательными веществами и слабокислых почвах. Вот что надо сделать.

Рыхление почвы

Распространенной причиной заболачивания является чрезмерно уплотненная почва. Чтобы разрыхлить, грунт надо регулярно откапывать и смешивать с небольшим количеством песка. Добавление торфа или компоста обеспечивает лучший дренаж.

Невыгодное соседство

Также можно посадить около хвоща люпин. Внушительные цветочные грозди простых в уходе растений не только декоративны. Их корни также разрыхляют почву и в конечном итоге ухудшают условия для полевого хвоща. Ландыш и другие растения, образующие корневища, также могут помочь вытеснить хвощ.

Полевой хвощ не любит азот

Компост имеет двойной эффект, он также снабжает почву большим количеством питательных веществ, особенно азотом. Это укрепляет культурные растения и ухудшает условия роста хвоща.

Кроме того, можно делать сидераты, разрыхляющие почву. Люпин идеально подходит для этого. Он в значительной степени вытесняет хвощ. Также против хвоща можно применить известкование.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.03 / Мнение: КНДР эпохи Ким Чен Ына

21.05 / Зарплаты курьеров превысили средние доходы в большинстве крупных российских городов

17.07 / Яркий свет за окном ночью влияет на сон и психику у подростков

09.04 / Под Москвой задержали мужчину с наркотиками

04.12 / Электронное образование приведет к национальной катастрофе – Никита Михалков

05.01 / Татьяна Брухунова уверена в заказном характере своей травли

11.07 / Мнение: ИНР для “Ратника”

19.08 / Беговел, машинки и не только: Елизавета Боярская показала, какие игрушки делает Максим Матвеев для своих сыновей

08.10 / Россия первой в мире отправит священника на МКС

24.03 / Бруклин Бекхэм повторил образ своей мамы Виктории Бекхэм времен Spice Girls

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика