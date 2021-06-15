Можно рядом посадить люпины: как избавиться от настырного хвоща в саду

Тому, у кого в саду растет этот сорняк, не позавидовать, ведь полевой хвощ мучает садоводов-любителей, очень быстро разрастаясь. Контролировать рост такого растения, как хвощ, сложно, если вообще возможно. Однако есть несколько эффективных советов касательно того, как избавиться от полевого хвоща в саду.

Борьба с полевым хвощом

Многие садоводы используют гербициды для борьбы с сорняками. Но этот, казалось бы, эффективный и удобный метод не всегда помогает. Устойчивые к химии растения быстро прорастают снова.

Другие краткосрочные решения, такие как выкорчевывание или перекопка, вряд ли будут многообещающими в долгосрочной перспективе. Корневые побеги хвоща полевого (Equisetum arvense), называемые корневищами, разветвляются на глубину до двух метров в землю. Придется выкопать около четырех кубометров земли и аккуратно вырвать из нее все части растения, чтобы навсегда избавиться от одного хвоща.

Надо лишить сорняки всех преимуществ существования. Хвощ хорошо растет на влажных, бедных питательными веществами и слабокислых почвах. Вот что надо сделать.

Рыхление почвы

Распространенной причиной заболачивания является чрезмерно уплотненная почва. Чтобы разрыхлить, грунт надо регулярно откапывать и смешивать с небольшим количеством песка. Добавление торфа или компоста обеспечивает лучший дренаж.

Невыгодное соседство

Также можно посадить около хвоща люпин. Внушительные цветочные грозди простых в уходе растений не только декоративны. Их корни также разрыхляют почву и в конечном итоге ухудшают условия для полевого хвоща. Ландыш и другие растения, образующие корневища, также могут помочь вытеснить хвощ.

Полевой хвощ не любит азот

Компост имеет двойной эффект, он также снабжает почву большим количеством питательных веществ, особенно азотом. Это укрепляет культурные растения и ухудшает условия роста хвоща.

Кроме того, можно делать сидераты, разрыхляющие почву. Люпин идеально подходит для этого. Он в значительной степени вытесняет хвощ. Также против хвоща можно применить известкование.