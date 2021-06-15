 

Минпросвещения рекомендовало вузам перейти на удаленку

15.06.2021, 1:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Высшим учебным заведениям, подведомственным Минпросвещения, следует перейти на удаленный формат работы, говорится в письме директора департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Андрея Милехина главам образовательных организаций.

В письме указано, что для противодействия распространению коронавируса вузам с 14 по 20 июня следует проводить занятия, принимать экзамены и зачеты в удаленном формате. Ведомство просит «минимизировать очное присутствие» сотрудников, ограничившись теми, что следят за работой инфраструктуры вуза. В учебные заведения, подведомственные Минобрнауки, по данным на полночь 15 июня, аналогичные рекомендации не приходили, пишет «Фонтанка».

На днях сообщалось, что в Москве ведущие вузы перевели сессии и аттестации на удаленку. Сдача экзаменов и итоговой аттестации в некоторых вузах пройдет в дистанционном формате на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Москве и объявления нерабочих дней с 15 по 19 июня.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.08 / Захарова указала на недоказанность вины задержанных в Белоруссии россиян

08.01 / Минфин разъяснил порядок уплаты налога по вкладам

22.08 / Le Figaro – «потеря уважения к власти» — мэры французских городов всё чаще становятся жертвами агрессии

13.10 / Создателя бренда «Довгань» задержали в США

10.09 / Рубль подешевел к доллару и евро

26.10 / Офис Зеленского назвал условия проведения выборов в неподконтрольном Донбассе

23.01 / Американское посольство разрекламировало несанкционированные митинги в России

09.05 / Молодняк белых акул воспитывается в «тренировочных центрах»

08.06 / Путин заявил о необходимости усилить поддержку детей с аутизмом

21.07 / Дегтярев выразил надежду на скорое восстановление мира на улицах Хабаровска

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика