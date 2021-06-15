Минпросвещения рекомендовало вузам перейти на удаленку

Высшим учебным заведениям, подведомственным Минпросвещения, следует перейти на удаленный формат работы, говорится в письме директора департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Андрея Милехина главам образовательных организаций.

В письме указано, что для противодействия распространению коронавируса вузам с 14 по 20 июня следует проводить занятия, принимать экзамены и зачеты в удаленном формате. Ведомство просит «минимизировать очное присутствие» сотрудников, ограничившись теми, что следят за работой инфраструктуры вуза. В учебные заведения, подведомственные Минобрнауки, по данным на полночь 15 июня, аналогичные рекомендации не приходили, пишет «Фонтанка».

На днях сообщалось, что в Москве ведущие вузы перевели сессии и аттестации на удаленку. Сдача экзаменов и итоговой аттестации в некоторых вузах пройдет в дистанционном формате на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Москве и объявления нерабочих дней с 15 по 19 июня.